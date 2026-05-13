Μπλόκο στο λαθρεμπόριο επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ, επιστρατεύοντας δορυφορικά συστήματα GPS, κάμερες, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών εγγράφων και νέα ψηφιακά ελεγκτικά εργαλεία.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, το νέο Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων εγκαθίσταται σε 24 τελωνεία και σημεία τελωνειακού ελέγχου, σε βασικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται οι κυριότεροι συνοριακοί σταθμοί της χώρας, όπως η Κακαβιά, η Κρυσταλλοπηγή, οι Εύζωνοι, η Νίκη, η Δοϊράνη, οι Κήποι, οι Καστανιές, ο Προμαχώνας και η Νυμφαία, δηλαδή σημεία με αυξημένη διακίνηση εμπορευμάτων και επαγγελματικών οχημάτων.

Παράλληλα, το έργο επεκτείνεται και στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, όπου παρατηρείται σημαντική εμπορευματική δραστηριότητα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Κέρκυρας, του Λαυρίου, της Μυτιλήνης, της Χίου, της Κω και του Ηρακλείου. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για εγκατάσταση εξοπλισμού σε ελεύθερες ζώνες και λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως η Ελεύθερη Ζώνη ΟΛΠ και η ΣΕΠ Α.Ε. στον Πειραιά, αλλά και οι ελεύθερες ζώνες Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.

Το νέο σύστημα:

– Θα είναι διασυνδεδεμένο με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως σταθερά και κινητά συστήματα ακτινοσκόπησης (X-Rays) τύπου Backscatter, κινητές μονάδες ελέγχου με κάμερες συστήματος αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων (A.L.P.R.), μηχανήματα έκδοσης και ανάγνωσης καρτών εισόδου-εξόδου, καθώς και αυτόματες μπάρες ελέγχου διέλευσης στα σημεία εισόδου και εξόδου σε τελωνεία και λιμάνια.

– Θα καταγράφει αυτόματα και θα φωτογραφίζει τα διερχόμενα οχήματα, θα αναγνωρίζει ταξιδιωτικά έγγραφα και θα εντοπίζει τη θέση φορτηγών και κοντέινερ. Στα φορτηγά μεταφοράς εμπορευμάτων και στα εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται στη χώρα θα τοποθετηθούν συστήματα GPS Trackers και η κυκλοφορία τους στο εσωτερικό της χώρας θα ελέγχεται μέσω δορυφόρου.

Μέσω ενός Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου θα ιχνηλατείται η κίνηση και θα παρακολουθείται ο έλεγχος των φορτηγών και των εμπορευματοκιβωτίων που εισέρχονται, εξέρχονται ή διακινούνται στην ελληνική επικράτεια, με στόχο την καταπολέμηση φαινομένων λαθρεμπορίου, φοροδιαφυγής και οικονομικού εγκλήματος.

Με την λειτουργία του συστήματος Hellenic Digital Borders, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί με:

– 220 κάμερες CCTV

– 282 μπάρες διέλευσης

– 29 συστήματα ζύγισης

– 16 σταθερά x-rays

– 6 κινητά x-rays

– 310 κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων

– 165 κάμερες spy

– 19 τοπικά κέντρα ελέγχου

– 17 οχήματα τύπου SUV

– 4 ανακριτικά οχήματα τύπου VAN

– 10.500 συσκευές παρακολούθησης εξοπλισμού (GPS Trackers)

– 187 συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών εγγράφων

– 31 μηχανήματα έκδοσης καρτών εισόδου – εξόδου

– 56 μηχανήματα ανάγνωσης και συλλογής καρτών εισόδου – εξόδου

Πρόσβαση στα δεδομένα του Συστήματος Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων έχουν οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της ΑΑΔΕ, οι οποίες διαχειρίζονται τα συγκεκριμένα δεδομένα με σκοπό την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την ενίσχυση της τελωνειακής και φορολογικής συμμόρφωσης.