Σε μέτρα κοινωνικής και εργασιακής στήριξης, προχωρά η κυβέρνηση, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων και την προώθηση της ισότητας στον χώρο εργασίας.

Από τη μία πλευρά θεσπίζονται μόνιμα επιδόματα για χήρες και συνταξιούχους, καθώς και επιστροφές ενοικίου, ενώ από την άλλη εισάγονται νέοι κανόνες διαφάνειας για τη μισθολογική ισότητα. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν στοιχεία για τα μισθολογικά χάσματα και να διασφαλίζουν ίσες αμοιβές ανεξαρτήτως φύλου ήδη από το στάδιο πριν την πρόσληψη.