Ο κλιματισμός στο αυτοκίνητο δεν είναι πλέον είδος πολυτελείας αλλά βασικός πυλώνας ασφαλούς οδήγησης.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι αντιδράσεις του οδηγού είναι κατά 20% πιο αργές στη ζέστη από ότι σε μια δροσερή καμπίνα. Κινδυνεύετε να σας πάρει ο ύπνος!

Οπότε, ενεργοποιήστε τον κλιματισμό του ΙΧ σας σε νορμάλ θερμοκρασίες 22 -23 βαθμούς και όχι υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες όπως 16- ή 17 βαθμούς αφού δεν πρόκειται ποτέ να μετατρέψτε το χώρο επιβατών σε ψυγείο no frost όταν έξω βράζει ο τόπος.

Ξεχάστε το κάπνισμα μέσα στην καμπίνα, διότι μολύνετε τα φίλτρα καμπίνας και ενεργοποιήστε τον κλιματισμό, στο φουλ όταν ξεκινάτε με ανοιχτά παράθυρα έως ότου φύγει ο καυτός αέρας.

Θυμηθείτε, ότι ένα αυτοκίνητο που παραμένει στη ζέστη εκτεθειμένο μπορεί στο εσωτερικό του να αναπτύξει έως και 65 βαθμούς κελσίου, κάτι σαν φούρνος μικροκυμάτων!

Η σωστή φροντίδα θα επιφέρει και την καλύτερη αποτελεσματικότητα του.

Όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν μερικά από τα μυστικά που κρύβει η συντήρησή του.

Για παράδειγμα: