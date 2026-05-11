Ο κλιματισμός στο αυτοκίνητο δεν είναι πλέον είδος πολυτελείας αλλά βασικός πυλώνας ασφαλούς οδήγησης.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι αντιδράσεις του οδηγού είναι κατά 20% πιο αργές στη ζέστη από ότι σε μια δροσερή καμπίνα. Κινδυνεύετε να σας πάρει ο ύπνος!

Οπότε, ενεργοποιήστε τον κλιματισμό του ΙΧ σας  σε νορμάλ θερμοκρασίες 22 -23 βαθμούς και όχι υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες όπως 16- ή 17 βαθμούς αφού δεν πρόκειται ποτέ να μετατρέψτε το χώρο επιβατών σε ψυγείο no frost όταν έξω βράζει ο τόπος.

Ξεχάστε το κάπνισμα μέσα στην καμπίνα, διότι μολύνετε τα φίλτρα καμπίνας και ενεργοποιήστε τον κλιματισμό, στο φουλ όταν ξεκινάτε με ανοιχτά παράθυρα έως ότου φύγει ο καυτός αέρας.

Θυμηθείτε, ότι ένα αυτοκίνητο που παραμένει στη ζέστη εκτεθειμένο μπορεί στο εσωτερικό του να αναπτύξει έως και 65 βαθμούς κελσίου, κάτι σαν φούρνος μικροκυμάτων!

Η σωστή φροντίδα θα επιφέρει και την καλύτερη αποτελεσματικότητα του.

Όλοι οι οδηγοί  θα πρέπει να γνωρίζουν μερικά από τα μυστικά που κρύβει η συντήρησή του.

Για παράδειγμα:

  • Πρέπει να τηρείται το πρόγραμμα αλλαγών του ψυκτικού υγρού (συνήθως κάθε τρία χρόνια), αλλά και η αντικατάσταση του φίλτρου μικροοργανισμών (ανά 20.000 ή 30.000 χλμ.), όπως και του φίλτρου γύρης. Πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
  • Είναι σκόπιμο να παρακολουθείται τακτικά η στάθμη του φρέον, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Σημειωτέον, πως αν υπάρξει διαρροή, το όλο σύστημα απειλείται με καταστροφή.
  • Σε κάθε προγραμματισμένο σέρβις, καλό είναι να πραγματοποιείται έλεγχος των σωληνώσεων του κλιματιστικού για πιθανές φθορές ή “ύποπτους” θορύβους.

    • Να μην τίθεται σε αχρηστία το κλιματιστικό για πολύ καιρό. Μια φορά το μήνα πρέπει να δουλεύει για τουλάχιστον 20 λεπτά.

  • Πριν το όχημα ακινητοποιηθεί, το σύστημα πρέπει να απενεργοποιείται και να ανανεώνεται ο αέρας της καμπίνας, ώστε να φεύγει η υγρασία που δημιουργείται γύρω από τον εξατμιστή.
  • Τέλος η επιλογή της “ανακύκλωσης” δεν είναι σωστό να χρησιμοποιείται όταν οι επιβάτες καπνίζουν ( σαφώς, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μας δεν επιτρέπεται το κάπνισμα), διότι τα κατάλοιπα του καπνού επικάθονται στον εξατμιστή, μειώνοντας σταδιακά την απόδοση του κλιματιστικού.

