Εκτός της ΜΕΘ βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η κλινική κατάσταση του κ. Μυλωνάκη παρουσιάζει βελτίωση, γεγονός που επέτρεψε στους θεράποντες ιατρούς να κρίνουν σκόπιμη τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης στις 15 Απριλίου υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου και διασωληνώθηκε. Την ίδια μέρα υποβλήθηκε σε εμβολισμό, με τις πηγές του υπουργείου να κάνουν λόγο για επιτυχημένη επεμβατική πράξη.