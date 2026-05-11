Ένα ηχητικό ντοκουμέντο που αποκαλύπτει τη δράση σπείρας απατεώνων οι οποίοι προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ φέρνει στο φως το OPEN.

Το υλικό καταγράφει τηλεφωνική συνομιλία με ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έπεσε θύμα της απάτης.

Στο βίντεο ακούγεται ο δράστης να καλεί τη γυναίκα και να την πείθει ότι υπάρχει δήθεν διαρροή ρεύματος στο σπίτι της. Της εξηγεί ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί «μπλακ άουτ» από τον ΔΕΔΔΗΕ και πως πρέπει να απομακρύνει τα μεταλλικά αντικείμενα, καθώς –όπως ισχυρίζεται– τα χρυσαφικά συγκεντρώνουν ραδιενέργεια. Η γυναίκα, χωρίς να υποψιαστεί την απάτη, συμμορφώνεται, έχοντας μόνο έναν χρυσό σταυρό.

Με τον ίδιο τρόπο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι απατεώνες κατάφερναν να εξαπατούν και άλλους πολίτες. Τα θύματα, ακολουθώντας τις οδηγίες των ψευδοϋπαλλήλων, τοποθετούσαν κοσμήματα και χρήματα σε κουτιά ή καλάθια και τα άφηναν έξω από τα σπίτια τους. Στη συνέχεια, συνεργοί της σπείρας περνούσαν και τα αφαιρούσαν ανενόχλητοι.

Η συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 3,4 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Θύμα: Δεν θα τα ξανανοίξω αυτά μέχρι πότε (σ.σ. εννοώντας τις ηλεκτρικές συσκευές);

Απατεώνας: Εφόσον το ρυθμίσουμε εμείς από εδώ θα σας πούμε να τις βάλετε πάλι και μετά θα περιμένετε να γίνει η διακοπή του ρεύματος. Δεν θα χρειαστεί να τις έχετε έτσι μέχρι να γίνει η διακοπή του ρεύματος. Απλά το πρόβλημα είναι ότι έχουμε εντοπίσει κάποια διαρροή ρεύματος μέσα στο σπίτι σας.

Μπορεί να είναι από κάποια πρίζα, από κάποια ηλεκτρική συσκευή ή ασφάλεια από τον ηλεκτρικό σας πίνακα. Εφόσον όμως γίνει αυτή η διαδικασία και προχωρήσουμε εμείς στο μπλακ άουτ, θα διασκορπιστεί η διαρροή ρεύματος μέσα στο σπίτι σας. Εντοπίζει ευαίσθητα μεταλλικά αντικείμενα. Οπότε αν φοράτε κάποιο πάνω σας, θα χρειαστεί να το αφαιρέσετε και να το ακουμπήσετε σε ξύλινη επιφάνεια.

Αν φοράτε κάποιον σταυρό, κάποια βέρα, δαχτυλίδι ή σκουλαρίκια

Θύμα: Σκουλαρίκια, βέρες και τέτοια δεν φοράω. Ο σταυρός μόνο υπάρχει με την αλυσίδα, τίποτε άλλο.

Απατεώνας: Ο σταυρός είναι ασήμι, χρυσός ή ατσάλι;

Θύμα: Χρυσός

Απατεώνας: Ο χρυσός περιέχει ένα χημικό στοιχεία που εντοπίζει τη διαρροή του ρεύματος και αυτό προκαλεί ραδιενέργεια. Θα βγάλετε παρακαλώ τον σταυρό με την αλυσίδα…

Θύμα: Και θα τον βάλω στο τραπέζι το ξύλινο

Απατεώνας: Θα τον τυλίξετε πρώτα σε ένα αλουμινόχαρτο, γιατί στο αλουμινόχαρτο δεν εντοπίζεται η διαρροή του ρεύματος και μετά θα το ακουμπήσετε σε ένα τραπεζάκι ξύλινο. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για τη σωματική σας ακεραιότητα. Εντοπίζει μόνο τα χρυσά γιατί έχουν το χημικό στοιχείο.

Τώρα το έχετε τυλίξει με αλουμινόχαρτο και το έχετε στο τραπεζάκι, σωστά;

Θύμα: Έτσι ακριβώς, σωστά.

Απατεώνας: Να σας ενημερώσω επίσης, αν έχετε κάποια άλλα χρυσαφικά, αντικείμενα σε κάποιο άλλο σημείο στο σπίτι σας…

Θύμα: Δεν έχω, κάτι σκουλαρικάκια που έχω είναι ευτελούς αξίας, τα ‘χω μέσα σε μπιζουτιέρα

Απατεώνας: Επίσης αν υπάρχουν χαρτονομίσματα κάπου στο σπίτι σας ή πάνω σας…

Θύμα: Εδώ γελάμε…