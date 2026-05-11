Ένα 24ωρο… και κάτι παραπάνω έχει ο Άρης για να προετοιμαστεί εν όψε ιτης εκτός έδρας αναμέτρησης με τον ΝΠΣ Βόλο για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ.

Η ομάδα προπονήθηκε ήδη σήμερα – οι περισσότεροι ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας- με τον Μιχάλη Γρηγορίου να καταστρώνει τα πλάνα του με… ροτέισον και προβλήματα.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε από καιρό την πρόθεση να μοιράσει τον χρόνο σε κάποιους παίκτες προς το τέλος της σεζόν. Ισως, όμως, αναγκαστεί κιόλας, αφιού οι Φαμπιάνο και Πέρεθ είναι αμφίβολοι για το επερχόμενο ματς.

Ο Βραζιίάνος έχει ενοχλήσεις στη μέση και στο πόδι, ενώ ο Ισπανός εξτρέμ έχει ενοχλήσεις στη γάμπα μετά από χτύπημα που δέχθηκε και έγινε αλλαγή στο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα.

Η συμμετοχή τους θα κριθεί στην αυριανή (12/05) τελευταία προπόνηση πριν αναχωρήσει ο Άρης για τον Βόλο. Στον αντίποδα, επιστρέφει ο Τίνο Καντεβέρε από την τιμωρία του ενώ εκτός παραμένει ο Σωκράτης Διούδης εξαιτίας τραυματισμού.