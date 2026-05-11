Η Τίνα Μεσσαροπούλου χαρακτήρισε τον Γιώργο Μυλωνάκη «μαχητή», μετά την πολυήμερη νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, ύστερα από 26 ημέρες στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

Η σύζυγος του Γιώργου Μυλωνάκη ανάρτησε τη Δευτέρα 11 Μαΐου δύο Instagram stories, μέσα από τα οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τη διοίκηση, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό τους όλο αυτό το διάστημα.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχτηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά».

Σε άλλη ανάρτηση, η δημοσιογράφος σημείωσε: «Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Νιώθω επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη προς όλους τους γνωστούς και αγνώστους φίλους που στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα. Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές και η αγάπη σας μάς έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε, ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο για την περίπτωση του κέντρο αποκατάστασης, Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα».

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, βρίσκεται πλέον εκτός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από 26 ημέρες νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό», μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.

Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ενημέρωση, η κλινική εικόνα του παρουσιάζει βελτίωση, γεγονός που οδήγησε τους θεράποντες ιατρούς στην απόφαση να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, όπου θα συνεχιστούν η νοσηλεία και η αποθεραπεία του.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ “ο Ευαγγελισμός”, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».