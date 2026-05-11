Η φωτογραφία από τη στιγμή που ο 70χρονος Έλληνας που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius – όπου εντοπίστηκε ο χανταϊός – μεταφέρεται με καροτσάκι στο νοσοκομείο, διέρρευσε και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η μεταφορά του ηλικιωμένου γίνεται με αυξημένα μέτρα προφύλαξης τόσο για τον ίδιο όσο και για τον υγειονομικό όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος τόνισε πάντως ότι «ο 70χρονος δεν έχει χανταϊό, έχει απλά εκτεθεί σε θετικό κρούσμα».

«Δεν έχει το παραμικρό σύμπτωμα μέχρι στιγμής»

Ο κ. Βασιλακόπουλος εξήγησε ότι «το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων αποφάσισε πως όλοι οι επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο πρέπει να θεωρηθούν επαφές υψηλού ρίσκου». Τόνισε ωστόσο ότι «η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι απολύτως υγιείς, χωρίς να έχουν αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, η ίδια εικόνα ισχύει και για τον Έλληνα επιβάτη. «Αυτό ακριβώς ισχύει και για τον Έλληνα συμπολίτη μας, ο οποίος δεν είχε ούτε έχει το παραμικρό σύμπτωμα μέχρι στιγμής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

45 μέρες καραντίνα για προληπτικούς λόγους

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ διευκρίνισε για ποιον λόγο έχει τεθεί σε 45 μέρες καραντίνα, λέγοντας ότι «πρόκειται για τον συνολικό χρόνο επώασης, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης».

Ο κ. Βασιλακόπουλος επανέλαβε ότι «με μία τυχαία επαφή ολιγόλεπτη στον δρόμο, η πιθανότητα μετάδοσης είναι πραγματικά μηδενική». Πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει φάρμακο για τον χανταϊό, όπως και δεν υπάρχει φάρμακο για τις περισσότερες ιώσεις, καθώς ο οργανισμός αντιμετωπίζει την ίωση από μόνος του».

Όπως είπε, «ο 70χρονος προς το παρόν θα παραμείνει στο νοσοκομείο. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το health security της ΕΕ εξέδωσαν οδηγία για 45 μέρες καραντίνα, η οποία μπορεί να γίνει και στο σπίτι».

Ξεκαθάρισε ότι «τα μέτρα είναι δυσανάλογα αυστηρά σε σχέση με το πραγματικό υγειονομικό πρόβλημα. Οι υγειονομικές αρχές και τα κράτη θέλουν απλά να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος για τους πολίτες τους».

Επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα στο MV Hondius

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε πάντως ότι επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού των Άνδεων έχουν εντοπιστεί μεταξύ επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, αυξάνοντας την ανησυχία για τη διασπορά του ιού.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, ο συνολικός αριθμός των αναφερθέντων περιστατικών αναθεωρήθηκε ανοδικά σε εννέα. Εκπρόσωπος του ΠΟΥ, σε δήλωσή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανέφερε ότι η Γαλλία επιβεβαίωσε πως Γαλλίδα επιβάτης που απομακρύνθηκε από το πλοίο MV Hondius διαγνώστηκε θετική στον ιό.