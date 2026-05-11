Νέο update για την πορεία της Διπλής Ανάπλασης έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, καθώς το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Αυτή τη φορά, η ενημέρωση δεν αφορούσε τις αθλητικές εγκαταστάσεις ή τους χώρους πρασίνου, αλλά το οδικό δίκτυο που διαμορφώνεται στην περιοχή του Ελαιώνα. Ο Δήμαρχος δημοσίευσε βίντεο από τα έργα που εκτελούνται για τη δημιουργία της νέας Λεωφόρου Προφήτη Δανιήλ.

Ο συγκεκριμένος δρόμος θα αποτελέσει τον βασικό άξονα του νέου οδικού δικτύου συνολικού μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων, που κατασκευάζεται στο πλαίσιο της ανάπλασης.

Η Λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ θα έχει μήκος 1,3 χιλιόμετρα και θα συνδέει τη Λεωφόρο Αθηνών με την Πέτρου Ράλλη, συμβάλλοντας στη βελτίωση της κυκλοφορίας και στην αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού.