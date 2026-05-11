Στον «μαραθώνιο» των συνεδριάσεων που ξεκινά από σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για τις προαγωγές δικαστών και εισαγγελέων, οι προβολείς είναι στραμμένοι στην απόφαση που θα ληφθεί για την ανανέωση ή μη της θητείας των τριών εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων.

Η απόφαση των ανώτατων δικαστών είναι η αλήθεια ότι έχει προκαλέσει πολλές και έντονες συζητήσεις σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, πολύ καιρό πριν με την ψήφο τους καθορίσουν την ανανέωση ή μη της απόσπασης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους τρεις εντεταλμένους ευρωπαίους εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Διονύση Μουζάκη και Χαρίκλεια Θάνου, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μία υπόθεση, που κατά γενική ομολογία, εδώ και καιρό βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της δικαστικής και πολιτικής επικαιρότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων από τον περασμένο Νοέμβριο έχει ανανεώσει με την ψήφο του την εμπιστοσύνη τους στους τρεις έλληνες εντεταλμένους εισαγγελείς, με ορίζοντα πενταετίας προκειμένου να ολοκληρώσουν ο καθένας από την πλευρά του τις πολύ σοβαρές υποθέσεις που χειρίζονται, όπως εξάλλου και το σύνολο των εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων.

Στο διάστημα που μεσολάβησε χύθηκε πολύ μελάνι για το κρίσιμο ζήτημα της ανανέωσης ή μη της θητείας των εν λόγω εισαγγελικών λειτουργών από τον Αρειο Πάγο, κυρίως μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή από τους εντεταλμένους ευρωπαίους εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκη με αίτημα την άρση της ασυλίας τους για να εξεταστούν 11 βουλευτές της κυβέρνησης, που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους ίδιους να αρνούνται οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή τους.

Δεν ήταν λίγοι μάλιστα εκείνοι που έσπευσαν να… εκδώσουν απόφαση πριν μιλήσουν οι ανώτατοι δικαστές. Για τον λόγο αυτό, πηγές από τον χώρο της Δικαιοσύνης, επισημαίνουν σε κάθε τόνο πως ουδείς μπορεί εκ των προτέρων να προεξοφλεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και πώς θα ψηφίσουν οι ανώτατοι δικαστές που συγκροτούν το Δικαστικό Συμβούλιο.

Στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου (ΑΔΣ) πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν κληθεί και οι τρεις εισαγγελικοί λειτουργοί, η έρευνα των οποίων βρίσκεται σε κομβικό σημείο, καθώς όπως είναι γνωστό από τις 22 Μαΐου ξεκινά ο κύκλος των ανωμοτί καταθέσεων και των εξηγήσεων για τους 11 «γαλάζιους» βουλευτές για τους οποίους η Βουλή πρόσφατα αποφάσισε να άρει την ασυλία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οσο για την κρίσιμη απόφαση ενδέχεται αν δεν προλάβουν, καθώς σήμερα κρίνονται και οι νέοι αρεοπαγίτες, να ανακοινωθεί σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του Ανωτάτου Δκαστικού Συμβουλίου.

Το φλέγον ζήτημα με φόντο τη στελέχωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την επικείμενη απόφαση του Αρείου Πάγου είχε βρεθεί και στο επίκεντρο των πρόσφατων τοποθετήσεων της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρας Κοβέσι από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Η Κοβέσι υπήρξε ξεκάθαρη. Τόνισε ότι η θητεία τους έχει ανανεωθεί από την ίδια, όπως και για πολλούς άλλους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, δήλωσε ότι σέβεται την ελληνική νομοθεσία και γνωρίζει ότι για την ανανέωση της θητείας των εν λόγω εισαγγελικών λειτουργών θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας όμως με νόημα, ότι ο Αρειος Πάγος δεν θα αντιταχθεί στη ανανέωσή τους, γιατί έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και κανένας δεν έχει συμφέρον αυτή η δουλειά να σταματήσει. Ωστόσο, ερωτηθείσα αν ο Αρειος Πάγος πει όχι στην ανανέωση, η Λάουρα Κοβέσι δήλωσε με έμφαση ότι η υπόθεση θα φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.