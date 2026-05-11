Σε νέα φάση εισέρχεται ο ενεργειακός κλάδος, με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου να δρομολογούνται μέσα στο επόμενο δίμηνο. Η μεγαλύτερη αύξηση είναι αυτή της ΔΕΗ με τα κεφάλαια που αναμένεται να εισρεύσουν να χρηματοδοτούν το στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου για τα επόμενα χρόνια, αλλάζοντας ριζικά όχι μόνο το ενεργειακό περιβάλλον της χώρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής και καθιστώντας την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο.

Στην αύξηση-μαμούθ της ΔΕΗ, ύψους 4 δισ. ευρώ, το ελληνικό Δημόσιο θα συμμετάσχει ώστε να διατηρήσει του ποσοστό 33,4%, σε έναν όμιλο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Επίσης ενδιαφέρον εξέφρασε ήδη και η CVC για επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ. Το πράσινο φως για την έναρξη της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ αναμένεται την ερχόμενη Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, οπότε και θα συνεδριάσει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της επιχείρησης για να εγκρίνει τη σχετική εισήγηση της διοίκησης. Στόχος είναι η αύξηση να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου 2026.

Στρατηγικό σχέδιο 2030

Η ΔΕΗ συνδέει άμεσα την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδίου 2030. Το πλάνο της προβλέπει επενδύσεις 24,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030, με το 95% των επενδύσεων αυτών να κατευθύνεται σε έργα ανάπτυξης, εκ των οποίων το 50% αφορά την επέκτασή της εκτός Ελλάδας.

Στο εξωτερικό, με βάση το πλάνο του Ομίλου στη Ρουμανία ο στόχος είναι η ισχύς να τριπλασιαστεί, ενώ Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία, αλλά και νέες αγορές όπως Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία μπαίνουν πλέον δυναμικά στον επενδυτικό χάρτη του Ομίλου. Συνολικά ο όμιλος στοχεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος στα 24,3 GW έως το 2030, με νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση, ευέλικτη παραγωγή και μονάδες φυσικού αερίου.

Ειδικότερα στην Ελλάδα προβλέπονται προσθήκες με 5 GW, έως το 2030, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να αυξάνεται σε 13,3 GW, και αυτό παρά το γεγονός ότι φέτος θα ολοκληρωθεί η απολιγνιτοποίηση και η διακοπή λειτουργίας του 40% της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα νησιά. Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει και τη δημιουργία του data center 300 MW στην Κοζάνη, ύψους 1,2 δισ. ευρώ και ήδη η ΔΕΗ βρίσκεται σε εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις με κορυφαίους παρόχους υπερκλίμακας, με την κατασκευή να αναμένεται να ξεκινήσει το 2026.

Το άνοιγμα σε νέες αγορές

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ δίνει σημαντική έμφαση στην περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητας εκτός των συνόρων. Στη Ρουμανία, ο Ομιλος ΔΕΗ στοχεύει η εγκατεστημένη ισχύς μεταξύ 2025 και 2030 να φθάσει τα 5,3 GW, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και ευέλικτων μονάδων φυσικού αερίου. Στις υπόλοιπες χώρες στις οποίες ο Ομιλος ΔΕΗ απέκτησε πρόσφατα παρουσία και συγκεκριμένα την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κροατία, στοχεύει στη σημαντική αύξηση των επενδύσεων επίσης με κατασκευή μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης, καθώς και μονάδων φυσικού αερίου, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να φθάσει στις χώρες τα 3,5 GW έως το 2030. Οσο για τις νέες αγορές που σχεδιάζει να ανοίξει στην Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, αυτό θα γίνει μέσω οργανικής ανάπτυξης αλλά και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ και αποθήκευση έως το 2030.