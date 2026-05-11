Στη δημοσιότητα το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Τσίπρα για το 2025: Όλα τα στοιχεία

Αλλαγές που αφορούν κυρίως την ενίσχυση της ακίνητης περιουσίας καταγράφονται στη δήλωση πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Οι μεταβολές προέρχονται από γονικές παροχές και κληρονομικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με τη δήλωση, ο πρώην πρωθυπουργός απέκτησε δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο Αττικής, επιφανείας 119 και 211 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα. Τα ακίνητα περιήλθαν στην κατοχή του μέσω γονικής παροχής, ενισχύοντας το υπάρχον χαρτοφυλάκιο ακινήτων του χωρίς να απαιτηθεί άμεση καταβολή κεφαλαίου.

Παράλληλα, στη δήλωση αποτυπώνεται η απόκτηση ποσοστού 25% σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 855 τετραγωνικών μέτρων στο Αθαμάνιο Άρτας, το οποίο προήλθε από κληρονομιά. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στις μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που σχετίζονται με οικογενειακές μεταβιβάσεις.

Εισοδήματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Τα δηλωθέντα εισοδήματα του Αλέξη Τσίπρα για το 2024 ανήλθαν σε 72.000 ευρώ, αντανακλώντας τις απολαβές και τις λοιπές οικονομικές δραστηριότητές του. Οι τραπεζικές του καταθέσεις εμφανίζονται σημαντικές, με τέσσερις λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα: 160.356 ευρώ, 64.756 ευρώ, 45.157 ευρώ και 54.133 ευρώ αντίστοιχα.

Στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται μια μοτοσυκλέτα 650 κυβικών εκατοστών, η οποία διατηρείται στη δήλωση από προηγούμενα έτη. Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας κατέχει το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία.