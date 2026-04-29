Στο κινηματοθέατρο «Αστόρια» του Ηρακλείου Κρήτης γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό του πρώην πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τις παρουσιάσεις, οι οποίες έχουν χρησιμεύσει και για πρώιμη προεκλογική εκστρατεία, μια και δεν υπάρχει ακόμη κόμμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας πρόκειται να μιλήσει αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση.

Σε αυτήν συμμετέχουν οι: Βαγγέλης Ζάχαρης, διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ και πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, επίκουρος καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μίλτος Λογιάδης, μαέστρος και καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Στέλλα Μανουσογιωργάκη, αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε συναντήσεις στο Ηράκλειο. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 29 Απριλίου συζήτησε με το δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό και στην συνέχεια συναντήθηκε με νέους εκπαιδευτικούς.

