Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Η συνομιλία των δύο ηγετών διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα.

Σύμφωνα με βοηθό του Κρεμλίνου, «ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη, κατά την οποία ο Ρώσος ηγέτης παρουσίασε ιδέες για την επίλυση της σύγκρουσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και πρότεινε προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία για να σηματοδοτήσει την επέτειο του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τον επόμενο μήνα».

Ακόμη η Μόσχα ανέφερε ότι: «Πούτιν και Τραμπ αξιολόγησαν τη συμπεριφορά του “καθεστώτος του Κιέβου”, με επικεφαλής τον Ζελένσκι, η οποία παρατείνει τη σύγκρουση».

«Οι δυο πρόεδροι συζήτησαν τις μεγάλες προοπτικές για αμοιβαία επωφελή έργα στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας, και συμφώνησαν να διατηρήσουν επαφές τόσο προσωπικά όσο και σε επίπεδο βοηθών», καταλήγει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Επίσης, σε ό,τι αφορά το ιρανικό ζήτημα, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι μια χερσαία επιχείρηση κατά του Ιράν θα ήταν εντελώς απαράδεκτη και επικίνδυνη, σύμφωνα με το TASS.

Ρωσία: Τρεις νεκροί από ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο στην περιοχή του Μπέλγκοροντ

Νωρίτερα σήμερα, τρεις επιβάτες ενός μίνι λεωφορείου σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Μπέλγκοροντ.

«Ο εχθρός έπληξε σκόπιμα ένα λεωφορείο με επιβάτες στο χωριό Βοζνεσένοφκα» έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλαντκόφ και πρόσθεσε ότι: «Τρεις γυναίκες σκοτώθηκαν επί τόπου», πρόσθεσε.

Από τους οκτώ τραυματίες, οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία βομβαρδίζει συνεχώς το ουκρανικό έδαφος και κυρίως τις υποδομές της χώρας. Σε αντίποινα, το Κίεβο πλήττει στόχους στη Ρωσία, διαβεβαιώνοντας ότι προτεραιότητά του είναι οι στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές, ώστε να περιορίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.