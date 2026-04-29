Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη του πρώτου ημιτελικού του UEFA Champions League στη Μαδρίτη (29/4, 22:00), με στόχο ένα εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης στη Βουδαπέστη.

Οι δύο προπονητές ανακοίνωσαν τις βασικές τους επιλογές περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα, με τις ενδεκάδες να γίνονται γνωστές ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Στον άλλο ημιτελικό, η Παρί Σεν Ζερμέν είχε επικρατήσει της Μπάγερν Μονάχου με 5-4 στο Παρίσι, αφήνοντας ανοιχτή την πρόκριση ενόψει της ρεβάνς.

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Ρουτζέρι, Γιορέντε, Χάντσκο, Πιούμπιλ, Τζόνι, Κόκε, Τζουλιάνο, Γκριεζμάν, Άλβαρες, Λουκμαν (Σιμεόνε)

Άρσεναλ: Ράγια, Ουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμέντι, Όντεγκαρντ, Μαντουέκε, Μαρτινέλι, Γιόκερες (Αρτέτα)