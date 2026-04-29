Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/4) ότι η κυβέρνησή του πρόκειται να δώσει στη δημοσιότητα όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες διαθέτει στα αρχεία της για τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ / UFO), το προσεχές διάστημα.

«Θα δώσουμε στη δημοσιότητα όσα περισσότερα μπορούμε στο άμεσο μέλλον… Νομίζω ότι κάποια από αυτά θα είναι αρκετά ενδιαφέροντα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησής του με την αποστολή του Artemis 2, αναφερόμενος στα αρχεία που σχετίζονται με τα UFO.

Στο Κάπιτολ Χιλ, βουλευτές πιέζουν για τη δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούν τα αγνώστου ταυτότητας εναέρια φαινόμενα (UAP). Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν έχει εκφράσει την άποψη ότι τα φαινόμενα αυτά είναι εξωγήινης προέλευσης.

Reporter: Do you have an update on the UFO files? Trump: We are going to be releasing as much as we can in the near future… I think some of it's going to be pretty interesting.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ήδη από τον Φεβρουάριο ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και σε άλλους αξιωματούχους να ξεκινήσουν έλεγχο κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με «εξωγήινη ζωή».

Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα σε podcast, όπου αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ύπαρξης εξωγήινων μορφών ζωής.

Ο Τραμπ διέταξε την εξέταση των αρχείων για τα UFO, αφότου κατηγόρησε τον Ομπάμα για μη ενδεδειγμένη κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών. Ο Ομπάμα, στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι εννοούσε πως «υπάρχουν καλές πιθανότητες να υπάρχει ζωή κάπου στο σύμπαν» και ότι δεν είχε δει αποδείξεις για εξωγήινη ζωή κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο.