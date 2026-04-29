Μπορεί ο Εμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής της Γαλλίας εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, ωστόσο ελάχιστα είναι γνωστά για τον μικρότερο αδελφό του, τον Λοράν Μακρόν. Ο Λοράν έχει επιλέξει μια εντελώς διαφορετική πορεία από εκείνη του προέδρου, αφιερώνοντας τη ζωή του στην επιστήμη και κρατώντας συνειδητά αποστάσεις από τη δημοσιότητα.

Je découvre le frère de macron je suis traumatisé ils les produisent en série pic.twitter.com/KDQ0DnuHQY — Akihros 🏴🍉 (@Akihros_) April 20, 2026

Η δημόσια προσοχή στράφηκε πρόσφατα προς το πρόσωπό του ύστερα από ένα χιουμοριστικό σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας χρήστης έγραψε: «Ανακάλυψα τον αδελφό Μακρόν και “τραυματίστηκα”. Τους φτιάχνουν μαζικά», προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων και σχόλια.

Ο Λοράν Μακρόν γεννήθηκε το 1979, δύο χρόνια μετά τον Εμανουέλ. Σπούδασε ιατρική, ακολουθώντας τα επαγγελματικά βήματα των γονιών του, και σήμερα είναι καρδιολόγος με ειδίκευση στην καρδιακή απεικόνιση. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στον τομέα του στη Γαλλία.

le frère de Macron qui ressemble plus à Macron que Macron lui même j’sais pas comment expliquer mais vous avez compris pic.twitter.com/MebhHS6Mpe — 🌕 BEN 🌑 (@Benramine_) April 21, 2026

Ο πατέρας του, Ζαν-Μισέλ Μακρόν, είναι νευρολόγος, ενώ η μητέρα του, Φρανσουάζ Νογκές-Μακρόν, είναι επίσης γιατρός. Η οικογένεια έχει ακόμη μία κόρη, την Εστέλ, γεννημένη το 1982, η οποία είναι νεφρολόγος.

Παρά τη στενή οικογενειακή σχέση, ο Λοράν Μακρόν σπάνια εμφανίζεται δημόσια μαζί με τον αδελφό του. Μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις έχει παραστεί σε εκδηλώσεις στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Το 2024, για παράδειγμα, παρευρέθηκε με τη σύζυγό του, τη γυναικολόγο και μαιευτήρα Σαμπίν Αϊμόντ, σε επίσημο δείπνο προς τιμήν του τέως Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με αναφορές γαλλικών μέσων ενημέρωσης, ο Λοράν Μακρόν αποφεύγει να εκμεταλλευτεί τη συγγένειά του με τον πρόεδρο της Γαλλίας. Μάλιστα, για λόγους διακριτικότητας, φέρεται κάποιες φορές να συστήνεται ως μακρινός ξάδελφος του Εμανουέλ Μακρόν.

Με τη σύζυγό του έχουν τρία παιδιά, τα δίδυμα αγόρια Λουί και Μαρκό και την Ρομάν.