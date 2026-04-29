Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της Τετάρτης, σε μια απόφαση που ανέδειξε τον έντονο διχασμό στο εσωτερικό της, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πιέσεις του επίμονου πληθωρισμού και στην επικείμενη αλλαγή ηγεσίας, σύμφωνα με το CNBC.

Στην πιθανώς τελευταία συνεδρίαση υπό την προεδρία του Τζερόμ Πάουελ, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (FOMC) αποφάσισε να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,5%-3,75%. Οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει τη σταθερότητα των επιτοκίων, χωρίς να αναμένουν μεταβολή.

Ωστόσο, η συνεδρίαση εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δραματικές των τελευταίων ετών. Η FOMC εμφανίστηκε βαθιά διχασμένη, με την ψηφοφορία να καταλήγει στο 8-4 υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων. Οι διαφορετικές τοποθετήσεις των μελών κατέδειξαν το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην τράπεζα.

Ήταν η πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 1992 που τέσσερα μέλη της επιτροπής διαφώνησαν με την τελική απόφαση. Ο διοικητής Στίβεν Μίραν, συνεπής στη στάση του από την ένταξή του στη Fed τον Σεπτέμβριο του 2025, ψήφισε υπέρ μείωσης των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδας.

Οι υπόλοιπες τρεις αρνητικές ψήφοι προήλθαν από τους περιφερειακούς προέδρους Μπεθ Χάμακ του Κλίβελαντ, Νιλ Κασκάρι της Μινεάπολης και Λόρι Λόγκαν του Ντάλας. Αν και συμφώνησαν στη διατήρηση των επιτοκίων, δήλωσαν ότι «δεν υποστήριζαν την αναφορά σε προοπτική χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής στη δήλωση αυτή τη στιγμή».

Το σημείο διαφωνίας αφορούσε τη φράση: «Κατά την εξέταση του εύρους και του χρονοδιαγράμματος των περαιτέρω προσαρμογών στο εύρος-στόχο του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα νέα στοιχεία, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων».

Οι Χάμακ, Κασκάρι και Λόγκαν, όπως και άλλα στελέχη της Fed, έχουν προειδοποιήσει για τους κινδύνους που απορρέουν από τον επίμονο πληθωρισμό. Οι αυξημένες τιμές εντείνουν τις πιέσεις για υψηλότερα επιτόκια, ενώ η Fed από τα τέλη του 2025 ακολουθεί πιο χαλαρή νομισματική γραμμή.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, η επιτροπή τόνισε ότι «ο πληθωρισμός βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που αντανακλά εν μέρει την πρόσφατη αύξηση των τιμών της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Οι αγορές αναμένουν τη διατήρηση των επιτοκίων έως και το 2027. Κατά τη συνεδρίαση του Μαρτίου, στελέχη της Fed είχαν προβλέψει μία μείωση φέτος και μία ακόμη το 2027, οδηγώντας το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κοντά στο «ουδέτερο» επίπεδο του 3,1%.

Η απόφαση αυτή αποτέλεσε την τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση όπου η Fed επέλεξε σταθερά επιτόκια, μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις το προηγούμενο έτος. Κατά τη διάρκεια της οκταετούς θητείας του, ο Πάουελ είχε καταφέρει να διατηρήσει ευρεία συναίνεση εντός της επιτροπής, ακόμη και υπό έντονες πολιτικές πιέσεις από τον Λευκό Οίκο.

Πληθωρισμός και αγορά εργασίας

Οι αξιωματούχοι της Fed αντιμετωπίζουν πλέον ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%, ενώ οι δασμοί του Τραμπ και η άνοδος των τιμών ενέργειας περιπλέκουν τις αποφάσεις. Παρότι υπό κανονικές συνθήκες τέτοιες αυξήσεις θεωρούνται προσωρινές, η διάρκειά τους έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για μόνιμες επιπτώσεις στους καταναλωτές.

Παράλληλα, η αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια σταθερότητας. Οι μισθοδοσίες εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν τον Μάρτιο κατά 178.000, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, ενώ η ανεργία υποχώρησε στο 4,3%. Για τον Απρίλιο, η ADP κατέγραψε μέση εβδομαδιαία αύξηση περίπου 40.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, δείχνοντας ότι η απασχόληση παραμένει υγιής, αν και όχι ιδιαίτερα ισχυρή.