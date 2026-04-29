Βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού στη χώρα κατά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις των μετεωρολόγων.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν τουλάχιστον οκτώ περιοχές της Ελλάδας την ημέρα της Πρωτομαγιάς.

Για την Αθήνα, η θερμοκρασία την Πρωτομαγιά προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στους 14°C, με πιθανότητα να αγγίξει τους 17°C. Το Σαββατοκύριακο θα παραμείνει ψυχρό το σκηνικό, καθώς οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 15°C. Από τη Δευτέρα, πάντως, αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Θεσσαλονίκη, όπου η ένδειξη του υετού εμφανίζεται πιο έντονη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 12°C, ενώ η ελάχιστη θα διαμορφωθεί κοντά στους 9°C. Μικρή βελτίωση προβλέπεται το Σάββατο με άνοδο στους 14°C και περαιτέρω στους 16°C την Κυριακή.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ μέχρι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Ο καιρός την Πέμπτη 30/4

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια θαλάσσια στα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός την Παρασκευή 1/5

Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός το Σάββατο 2/5

Στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 3/5

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά. Σταδιακη βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.