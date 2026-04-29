Εύκολη Παριανή τυρόπιτα με φέτα, χωρίς φύλλο! Η πιο εύκολη τυρόπιτα της μαμάς μου, γίνεται με λίγα απλά υλικά και 5΄ προετοιμασίας, λέει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου που παρουσιάζει μια ακόμα πεντανόστιμη συνταγή.
Υλικά
- 1/3 φλ. ελαιόλαδο
- 1/2 φλ. σουσάμι
- 1 κ.γ. γλυκάνισο
- 100 gr γιαούρτι κατσικίσιο
- 350 gr αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
- 350 gr φέτα ή παριανό τυρί της άλμης
- 400 gr νερό ή γάλα
- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
- Λίγο ελαιόλαδο για το ταψί
Εκτέλεση
- Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα, θα ψήσουμε στη μεσαία σχάρα.
- Τοποθετούμε ένα πυρίμαχο σκεύος, μαντέμι ή γάστρα στον φούρνο, μέχρι να πυρώσει και να κάψει καλά. Ιδανικό μέγεθος: στρογγυλό σκεύος διαμέτρου περίπου 30 εκ. Αν δεν διαθέτουμε τέτοιο σκεύος, χρησιμοποιούμε ένα ταψί 25×35 εκ. και το αφήνουμε να κάψει καλά.
- Σε ένα μπολ ρίχνουμε όλα τα υλικά: το αλεύρι, το νερό, το γιαούρτι και το ελαιόλαδο.
- Ανακατεύουμε με κουτάλι, μέχρι να σχηματιστεί παχύς χυλός.
- Προσθέτουμε τη φέτα σε τρίμματα και ανακατεύουμε.
- Τρίβουμε λίγο πιπέρι και προσθέτουμε τον μισό γλυκάνισο.
- Κόβουμε ένα μεγάλο κομμάτι αντικολλητικό χαρτί, το τσαλακώνουμε, το βρέχουμε και το στύβουμε ελαφρά.
- Με προσοχή, βγάζουμε τη γάστρα από τον φούρνο και στρώνουμε μέσα το χαρτί.
- Περιχύνουμε το χαρτί με 1/4 φλ. ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με το μισό σουσάμι.
- Αδειάζουμε μέσα το μείγμα και ισιώνουμε την επιφάνειά του με κουτάλι.
- Περιχύνουμε με λίγο ακόμη ελαιόλαδο, πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο σουσάμι και τον υπόλοιπο γλυκάνισο.
- Ψήνουμε στη μεσαία σχάρα, για περίπου 45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά και να σχηματίσει τραγανή κρούστα. Για πιο τραγανό αποτέλεσμα, τα τελευταία 5 λεπτά ψήνουμε μόνο με την κάτω αντίσταση.
- Η πίτα πρέπει να είναι λεπτή, ώστε να γίνει τραγανή.