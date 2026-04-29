Εύκολη Παριανή τυρόπιτα με φέτα, χωρίς φύλλο! Η πιο εύκολη τυρόπιτα της μαμάς μου, γίνεται με λίγα απλά υλικά και 5΄ προετοιμασίας, λέει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου που παρουσιάζει μια ακόμα πεντανόστιμη συνταγή.

Υλικά

  • 1/3 φλ. ελαιόλαδο
  • 1/2 φλ. σουσάμι
  • 1 κ.γ. γλυκάνισο
  • 100 gr γιαούρτι κατσικίσιο
  • 350 gr αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
  • 350 gr φέτα ή παριανό τυρί της άλμης
  • 400 gr νερό ή γάλα
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • Λίγο ελαιόλαδο για το ταψί

Εκτέλεση

  • Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα, θα ψήσουμε στη μεσαία σχάρα.
  • Τοποθετούμε ένα πυρίμαχο σκεύος, μαντέμι ή γάστρα στον φούρνο, μέχρι να πυρώσει και να κάψει καλά. Ιδανικό μέγεθος: στρογγυλό σκεύος διαμέτρου περίπου 30 εκ. Αν δεν διαθέτουμε τέτοιο σκεύος, χρησιμοποιούμε ένα ταψί 25×35 εκ. και το αφήνουμε να κάψει καλά.
  • Σε ένα μπολ ρίχνουμε όλα τα υλικά: το αλεύρι, το νερό, το γιαούρτι και το ελαιόλαδο.
  • Ανακατεύουμε με κουτάλι, μέχρι να σχηματιστεί παχύς χυλός.
  • Προσθέτουμε τη φέτα σε τρίμματα και ανακατεύουμε.
  • Τρίβουμε λίγο πιπέρι και προσθέτουμε τον μισό γλυκάνισο.
  • Κόβουμε ένα μεγάλο κομμάτι αντικολλητικό χαρτί, το τσαλακώνουμε, το βρέχουμε και το στύβουμε ελαφρά.
  • Με προσοχή, βγάζουμε τη γάστρα από τον φούρνο και στρώνουμε μέσα το χαρτί.
  • Περιχύνουμε το χαρτί με 1/4 φλ. ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με το μισό σουσάμι.
  • Αδειάζουμε μέσα το μείγμα και ισιώνουμε την επιφάνειά του με κουτάλι.
  • Περιχύνουμε με λίγο ακόμη ελαιόλαδο, πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο σουσάμι και τον υπόλοιπο γλυκάνισο.
  • Ψήνουμε στη μεσαία σχάρα, για περίπου 45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά και να σχηματίσει τραγανή κρούστα. Για πιο τραγανό αποτέλεσμα, τα τελευταία 5 λεπτά ψήνουμε μόνο με την κάτω αντίσταση.
  • Η πίτα πρέπει να είναι λεπτή, ώστε να γίνει τραγανή.

