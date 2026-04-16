Πατσάς – το παραδοσιακό φαγητό που προκαλεί συχνά συζητήσεις για την προέλευσή του – βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μιας ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Το ερώτημα παραμένει: πρόκειται για πιάτο ελληνικής καταγωγής με τουρκική ονομασία ή για κοινή γαστρονομική κληρονομιά των λαών της Ανατολικής Μεσογείου;

Ιστορικές αναφορές καταγράφουν την κατανάλωση του πατσά ήδη από την αρχαία Ελλάδα. Θεωρούνταν καταπραϋντική σούπα για το στομάχι και το έλκος, αλλά και ιδιαίτερο φαγητό που σερβιριζόταν σε γιορτινές περιστάσεις.

Ένα πιάτο με διεθνή ιστορία

Παρόμοιες εκδοχές του πατσά συναντώνται σε πολλές χώρες. Οι Τούρκοι και οι Βαλκάνιοι τον μαγειρεύουν με τρόπο σχεδόν ίδιο με τον ελληνικό, ενώ οι Ιταλοί προσθέτουν ντομάτα στη συνταγή τους.

Στην Αγγλία, παραδοσιακά, το πιάτο μαγειρευόταν με κρεμμύδια, σκόρδα και μπαχαρικά μέσα σε γάλα. Στη Λατινική Αμερική, προτιμούν να τον συνδυάζουν με λαχανικά, πατάτες και καλαμπόκι, δημιουργώντας μια πιο πλούσια εκδοχή.

Στην Ελλάδα, ο πατσάς συνοδεύεται συνήθως με αυγολέμονο ή σκορδοστούμπι — σκόρδο λιωμένο μέσα σε ξύδι — και θεωρείται φαγητό που «ζεσταίνει» σώμα και ψυχή, κυρίως τις κρύες νύχτες του χειμώνα.

Η παραδοσιακή συνταγή του πατσά

Υλικά:

500 γρ. μοσχαρίσια κοιλιά

1 κιλό μοσχαρίσιο μπούτι (κομμένο σε 3–4 κομμάτια)

2 λεμόνια (χυμός)

Αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 μικρή καυτερή πιπεριά

Νερό

Εκτέλεση:

Ζητάμε από τον κρεοπώλη να καθαρίσει καλά την κοιλιά και το ποδαράκι. Πλένουμε το κρέας σχολαστικά και κόβουμε την κοιλιά σε μικρούς κύβους, ενώ το μπούτι σε μεγάλα κομμάτια.

Τοποθετούμε το κρέας σε μεγάλη κατσαρόλα με νερό και το βράζουμε για περίπου 15 λεπτά. Έπειτα, πετάμε το πρώτο νερό για να απομακρυνθούν οι οσμές και καθαρίζουμε την κατσαρόλα.

Προσθέτουμε φρέσκο νερό και βράζουμε ξανά το κρέας για 2–3 ώρες σε μέτρια φωτιά, μέχρι να μαλακώσει και να αποκολλάται εύκολα από το κόκαλο.

Αφαιρούμε τα κόκαλα, επαναφέρουμε το καθαρό κρέας στην κατσαρόλα και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, χυμό λεμονιού και την καυτερή πιπεριά. Συνεχίζουμε το βράσιμο για ακόμη 30–40 λεπτά.

Ο πατσάς είναι έτοιμος όταν η κοιλιά έχει μαλακώσει πλήρως και ο ζωμός αποκτήσει πλούσια, ελαφρώς πηχτή υφή. Σερβίρεται ζεστός με επιπλέον λεμόνι ή μπούκοβο, ανάλογα με τις προτιμήσεις.

Όπως λένε οι γνώστες, ο πατσάς γίνεται ακόμη πιο νόστιμος την επόμενη ημέρα, καθώς οι γεύσεις του «δένουν» καλύτερα, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία παραδοσιακής κουζίνας.