Εννέα νεαροί, ηλικίας 17 έως 20 ετών, συνελήφθησαν στην Παιανία, ύστερα από επίθεση που εξαπέλυσαν σε δύο συνομηλίκους τους σε πάρκο της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι νεαροί επιτέθηκαν σε δύο άτομα, χρησιμοποιώντας ρόπαλο και σωματική βία. Ο ένας από τους παθόντες, 18 ετών, τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ από έναν 16χρονο αφαίρεσαν τα παπούτσια που φορούσε, πριν διαφύγουν από το σημείο.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της ΓΑΔΑ, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Μετά από εκτεταμένες αναζητήσεις, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τους εννέα κατηγορούμενους μέσα σε όχημα στην περιοχή της Παιανίας. Το όχημα κατασχέθηκε, όπως και το ρόπαλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.