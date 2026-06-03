Ουκρανικά drones έπληξαν ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της πόλης, γνωστού ως «ρωσικού Νταβός». Το γεγονός δημιούργησε ένα δυσάρεστο σκηνικό για το Κρεμλίνο, την ώρα που επιχειρούσε να προβάλει τη Ρωσία ως ανθεκτική οικονομική δύναμη.

Η χρονική συγκυρία της επίθεσης έχει βαρύνουσα σημασία. Η Αγία Πετρούπολη, γενέτειρα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιβ, αποτελεί κάθε χρόνο τη σκηνή όπου η ρωσική ηγεσία επιδιώκει να δείξει ότι η χώρα παραμένει ισχυρή παρά τις δυτικές κυρώσεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αντί για εικόνες σταθερότητας και διεθνούς επιρροής, η έναρξη του SPIEF συνοδεύτηκε από καπνούς, εκρήξεις και καθυστερήσεις πτήσεων, με αναφορές για ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.

Πλήγματα σε πετρελαϊκό τερματικό και στρατιωτικές βάσεις

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν τον πετρελαϊκό τερματικό της Αγίας Πετρούπολης, περίπου 1.100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Η απόσταση αυτή υπογραμμίζει το αυξανόμενο βεληνεκές των ουκρανικών επιθέσεων και την ικανότητα του Κιέβου να μεταφέρει τον πόλεμο βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι επλήγησαν «καθαρά στρατιωτικοί στόχοι» στη ναυτική βάση της Κρόνσταντ, ιστορικής σημασίας για το ρωσικό ναυτικό. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, βίντεο φέρεται να δείχνει πλήγμα σε ρωσικό πολεμικό πλοίο, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η έκταση των ζημιών.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μέρος της στρατηγικής των «κυρώσεων μεγάλου βεληνεκούς», που στοχεύουν ενεργειακές, βιομηχανικές και στρατιωτικές υποδομές εντός της Ρωσίας.

Αναστάτωση στο αεροδρόμιο Πούλκοβο

Οι επιθέσεις είχαν άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία της πόλης. Το βασικό αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης, το Πούλκοβο, ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Η αναστάτωση συνέπεσε με την έναρξη του σημαντικότερου οικονομικού φόρουμ της Ρωσίας, επιβαρύνοντας την επικοινωνιακή εικόνα της διοργάνωσης.

Absolutely embarrassing morning for Russian President Vladimir Putin. As Ukrainian one-way attack drones fly nearly unimpeded over St. Petersburg – over 500 miles from Ukraine – several slamming into a major oil terminal in the city, starting massive fires and creating pillars of… pic.twitter.com/wenz5gIu6f — OSINTdefender (@sentdefender) June 3, 2026

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η αεράμυνα κατέρριψε δεκάδες ουκρανικά drones, ενώ ο κυβερνήτης της πόλης, Αλεξάντρ Μπεγκλόφ, έκανε λόγο για ζημιές σε υποδομές και τραυματίες, χωρίς αναφορές για νεκρούς.

Το SPIEF ως βιτρίνα της ρωσικής ανθεκτικότητας

Το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης αποτελεί τη σημαντικότερη οικονομική διοργάνωση της Ρωσίας. Πριν από τον πόλεμο, προσέλκυε δυτικούς επενδυτές και επιχειρηματίες, ενώ πλέον συγκεντρώνει συμμετοχές κυρίως από την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τον λεγόμενο Παγκόσμιο Νότο.

International guests arrive at the opening of the St Petersburg International Economic Forum today A plume of black smoke rises behind them after Ukrainian long-range drones hit the St Petersburg oil terminal in the morning Russia can’t protect its skies pic.twitter.com/b7eWSgdfEc — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

Φέτος αναμένονται περίπου 20.000 συμμετέχοντες από περισσότερες από 130 χώρες. Το θέμα της διοργάνωσης είναι «Πραγματιστικός Διάλογος: Η Πορεία προς ένα Σταθερό Μέλλον», γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη ειρωνεία εν μέσω εκρήξεων και καπνών στην πόλη.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόκειται να πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία, επιδιώκοντας να παρουσιάσει τη Ρωσία ως οικονομικά σταθερή και στρατηγικά ανθεκτική. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παρουσία αμερικανικής αντιπροσωπείας, με επικεφαλής τον Ρόντνεϊ Μιμς Κουκ Τζούνιορ, πρόεδρο της Επιτροπής Καλών Τεχνών των ΗΠΑ, καθώς και τη συμμετοχή της σχολιάστριας Κάντας Όουενς.

Επιλέον, η Μόσχα αξιοποιεί αυτές τις παρουσίες ως ένδειξη ότι εξακολουθεί να διατηρεί επαφές με κύκλους της Δύσης, ακόμη κι αν δεν ανήκουν στο επίσημο πολιτικό κατεστημένο.

Η απάντηση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο επιχείρησε να εμφανιστεί ψύχραιμο μετά τις επιθέσεις. Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να απαντά στα ουκρανικά πλήγματα με «συστηματικό τρόπο».

Η επίθεση δεν σημειώθηκε τυχαία: έγινε στην πόλη του Πούτιν, την ημέρα που ξεκινούσε η βασική οικονομική βιτρίνα του Κρεμλίνου, το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF).

The moment a Ukrainian drone strikes the oil terminal in St. Petersburg pic.twitter.com/uwDPF3ftG9 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

Σύμφωνα με τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, μια ενδεχόμενη επίθεση κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε χρήση πυρηνικών όπλων

Ο Ριαμπκόφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του φόρουμ, τόνισε ότι τυχόν προσβολές της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας από επιτιθέμενους θα μπορούσαν, υπό τα πλέον δυσμενή σενάρια, να οδηγήσουν στη χρήση πυρηνικών όπλων.

Η Ουκρανία μεταφέρει τον πόλεμο εντός Ρωσίας

Η επίθεση εντάσσεται στη στρατηγική του Κιέβου για πλήγματα σε βάθος εντός ρωσικού εδάφους. Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις, επιδιώκοντας να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο και να προκαλέσει αίσθημα ανασφάλειας στο ρωσικό εσωτερικό.

BREAKING: Ukrainian long-range drones just struck the St. Petersburg oil terminal moments before the St Petersburg Economic Forum. Looks like Candace Owens might get to enjoy some black rain in St Petersburg today. pic.twitter.com/haY1TjX1mG — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση στα συνεχή ρωσικά πλήγματα κατά ουκρανικών πόλεων και ενεργειακών υποδομών, τα οποία έχουν προκαλέσει δεκάδες θύματα.

Πλήγμα στο κύρος του Πούτιν

Πέρα από τη στρατιωτική διάσταση, η επίθεση έχει ισχυρό συμβολισμό. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επενδύσει στο αφήγημα μιας Ρωσίας ασφαλούς και ανθεκτικής παρά τις κυρώσεις. Το SPIEF αποτελεί τη σκηνή όπου το αφήγημα αυτό προβάλλεται κάθε χρόνο στο διεθνές κοινό.

Σημειώνεται ότι, η εμφάνιση ουκρανικών drones πάνω από την Αγία Πετρούπολη και οι εικόνες καπνού λίγες ώρες πριν την έναρξη του φόρουμ πλήττουν ευθέως αυτή την εικόνα, μετατρέποντας το «ρωσικό Νταβός» σε σκηνικό που αποτυπώνει την πραγματικότητα του πολέμου.