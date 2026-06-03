Η Μόσχα προειδοποιεί ότι, υπό τα χειρότερα σενάρια, επίθεση κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε χρήση πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Ο Ριαμπκόφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF), τόνισε ότι τυχόν προσβολές της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας από επιτιθέμενους θα μπορούσαν, υπό τα πλέον δυσμενή σενάρια, να οδηγήσουν στη χρήση πυρηνικών όπλων.

«Όσον αφορά εμάς, οι υποθετικές ακραίες καταστάσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η χρήση αυτών των όπλων περιγράφονται με πλήρη σαφήνεια στο στρατιωτικό δόγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στις βασικές αρχές της κρατικής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής», δήλωσε ο Ριαμπκόφ.

«Με πιο απλά λόγια, το μήνυμα αυτών των εγγράφων είναι ότι οποιαδήποτε προσβολή κατά της Ρωσίας και της εδαφικής της ακεραιότητας από επιτιθέμενους, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και εκείνων που ενδεχομένως δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα, θα μπορούσε, υπό τα χειρότερα δυνατά σενάρια, να οδηγήσει σε απάντηση εκ μέρους μας με τη χρήση αυτών των μέσων», πρόσθεσε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Επιδίωξη σταθεροποίησης των ρωσοαμερικανικών σχέσεων

Παράλληλα, ο Σεργκέι Ριαμπκόφ ανέφερε ότι η Μόσχα επιδιώκει να σταθεροποιήσει και να βελτιώσει τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τις επόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Επίσης ο Ριαμπκόφ δήλωσε ότι:«Καθήκον μας αυτή τη στιγμή είναι να αξιοποιήσουμε το χρονικό διάστημα μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές ώστε οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ να προχωρήσουν, να σταθεροποιηθούν και να επανέλθουν στην κανονικότητα».

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η Μόσχα επιθυμεί οι διμερείς σχέσεις να φτάσουν σε ένα σημείο όπου θα είναι «εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπεί» η πρόοδος που θα έχει επιτευχθεί στο μέλλον.

Νωρίτερα, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ, είχε δηλώσει ότι αμερικανική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια.