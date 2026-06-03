Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνει έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που προειδοποιεί ότι η Ουκρανία θα εντείνει τα πλήγματα στο ρωσικό έδαφος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι είναι «μόνο θέμα χρόνου» η αύξηση της κλίμακας των ουκρανικών αντιποίνων, υποστηρίζοντας πως τα βαθιά πλήγματα κατά στόχων στη Ρωσία επιτρέπουν στο Κίεβο να διαπραγματεύεται από ισότιμη θέση με τη Μόσχα.

Συμμετοχή στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ενίσχυση της αεράμυνας

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Όπως γνωστοποίησε, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ–Ουκρανίας στο Κίεβο συζητήθηκε η ενίσχυση των προμηθειών πυραύλων αεράμυνας προς τη χώρα του.

Επισήμανε επίσης ότι η Ουκρανία συνεργάζεται στενά με τη Γαλλία, τη Νορβηγία, τη Γερμανία, τη Δανία και την Ιταλία για το συγκεκριμένο ζήτημα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Συνεργασία με τη Νορβηγία

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προμήθειες συστημάτων αεράμυνας και ότι η Νορβηγία είναι «έτοιμη να βοηθήσει».

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία και οι εταίροι της εργάζονται ώστε «η Ευρώπη να αποκτήσει τις δικές της αντιβαλλιστικές δυνατότητες», τονίζοντας πως στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα αρκετά ισχυρό για να προστατεύει την ήπειρο από βαλλιστικές απειλές.

«Όταν η Ευρώπη θα είναι προστατευμένη από βαλλιστικούς πυραύλους, αυτό θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας όχι μόνο για κάποια χώρα μεμονωμένα στην ήπειρό μας, αλλά πραγματικά για όλους τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Προειδοποίηση για νέα ρωσική επίθεση

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι μια ακόμη μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση θα μπορούσε να σημειωθεί ακόμη και το βράδυ της Τετάρτης. Επεσήμανε επίσης ότι από τις ρωσικές επιθέσεις της Τρίτης σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 131.

Μόσχα: Επίθεση κατά της εδαφικής ακεραιότητας μπορεί να οδηγήσει σε χρήση πυρηνικών

Από την πλευρά της, η Μόσχα προειδοποιεί ότι μία ενδεχόμενη επίθεση κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε χρήση πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Ο Ριαμπκόφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF), τόνισε ότι τυχόν προσβολές της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας από επιτιθέμενους θα μπορούσαν, υπό τα πλέον δυσμενή σενάρια, να οδηγήσουν στη χρήση πυρηνικών όπλων.