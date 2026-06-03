Η σειρά του HBO, “Euphoria” ολοκληρώθηκε οριστικά, με το φινάλε της τρίτης και τελευταίας σεζόν να προβάλλεται τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Οι φανατικοί θεατές περίμεναν με αγωνία να μάθουν τη μοίρα των χαρακτήρων που παρακολούθησαν επί έξι χρόνια — και, όπως αποδείχθηκε, είχαν λόγο να ανησυχούν.

Ύστερα από τρεις σεζόν γεμάτες φιλίες, χωρισμούς, αμφιλεγόμενες επιλογές και ψυχολογικά τραύματα, η σειρά έφτασε στο τέλος της με τρόπο προβλέψιμο αλλά συγκλονιστικό. Το τελευταίο επεισόδιο, με τίτλο “In God We Trust”, δίχασε το κοινό, αφού η πρωταγωνίστρια Rue Bennett (Zendaya) βρίσκει τραγικό τέλος, σηματοδοτώντας το πιθανό οριστικό κλείσιμο του κύκλου της σειράς.

Αν και είχε γίνει γνωστό ότι επρόκειτο για την τελική σεζόν, ο δημιουργός Sam Levinson παρέμεινε αινιγματικός, επισημαίνοντας πως κάθε κύκλος γράφεται σαν να είναι ο τελευταίος. Η Zendaya, βραβευμένη με δύο Emmy για τον ρόλο της Rue και εκτελεστική παραγωγός στις δύο πρώτες σεζόν, είχε προαναγγείλει πως «έρχεται το τέλος» — και πράγματι, δεν αστειευόταν.

Το φινάλε περιλαμβάνει πολλούς θανάτους αλλά και μια συγκινητική αναφορά στον αείμνηστο Angus Cloud, του οποίου ο χαρακτήρας Fezco συνέχισε να «παρίσταται» στο τελευταίο επεισόδιο, τιμώντας τη μνήμη του ηθοποιού.

Το τέλος του Euphoria: Κοινωνικός αντίκτυπος και συμβολισμοί

Το μεγαλύτερο σοκ στο φινάλε του Euphoria ήταν ο θάνατος της Rue, αλλά και εκείνος του Nate στο προτελευταίο επεισόδιο. Ο Levinson εξήγησε ότι επέλεξε ένα ρεαλιστικό τέλος, λέγοντας: «Απλώς ένιωσα ότι αυτό ήταν το ειλικρινές τέλος. Οι άνθρωποι σαν τη Rue δεν τα καταφέρνουν πάντα», σύμφωνα με το περιοδικό People.

Ο δημιουργός συνέδεσε την απόφασή του με την κρίση της φαιντανύλης, τονίζοντας πως ένα υπερβολικά αισιόδοξο φινάλε θα φαινόταν ψεύτικο. «Οι άνθρωποι υποτροπιάζουν. Κάνουν λάθη. Δεν είναι πάντα έτοιμοι να καθαρίσουν. Και τώρα πεθαίνουν πολύ πιο εύκολα, με τη φαιντανύλη να έχει πλημμυρίσει τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ειδικοί σημειώνουν ότι μια υποτροπή δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με θάνατο.

Η ψυχολόγος Shai Hipperson, ιδρύτρια του Conscious Mind Centre, δήλωσε στο ELLE Australia πως το επικίνδυνο μήνυμα είναι να παρουσιάζεται η υποτροπή ως μοιραία και όχι ως μέρος της ανάρρωσης. Ο Levinson αφιέρωσε επίσης το τέλος στη μνήμη του Angus Cloud, ο οποίος πέθανε από ατύχημα λόγω υπερβολικής δόσης το 2023, σε ηλικία 25 ετών. «Ήθελα να αφηγηθώ αυτή την ιστορία για τον Angus και για όσους δεν είχαν μια δεύτερη ευκαιρία», είπε χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις και ερωτήματα για το μέλλον

Παρότι το φινάλε δείχνει οριστικό, ο Levinson άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής, δηλώνοντας στους New York Times πως, αν υπάρξει έμπνευση και συμφωνία με το HBO, ίσως υπάρξει συνέχεια. Ωστόσο, ούτε ο δημιουργός ούτε το δίκτυο έχουν επιβεβαιώσει επίσημα αν το επεισόδιο αποτελεί το τέλος της σειράς.

Η κριτική επικεντρώθηκε στην εστίαση του φινάλε σχεδόν αποκλειστικά στη Rue και τον Ali (τον οποίο υποδύεται ο υποψήφιος για Όσκαρ Colman Domingo), αφήνοντας τους υπόλοιπους χαρακτήρες στο περιθώριο. Παρά τη διάρκεια των 90 λεπτών —μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του HBO— πολλοί χαρακτήρες εμφανίστηκαν ελάχιστα ή καθόλου, προκαλώντας απογοήτευση στους θεατές.

Το τέλος μιας εποχής και η πολιτιστική του απήχηση

Η σκηνή του θανάτου της Rue, η εκδίκηση του Ali και η συναισθηματική ένταση του επεισοδίου έκλεισαν έναν κύκλο που σημάδεψε τη σύγχρονη τηλεόραση. Παρά τις αντιφατικές απόψεις, το Euphoria παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές σειρές της δεκαετίας, με αισθητική, θεματολογία και ερμηνείες που καθόρισαν μια ολόκληρη γενιά θεατών.

Πέρα από τη δραματουργία, η σειρά άνοιξε δημόσιο διάλογο για την ψυχική υγεία, την εξάρτηση και τη νεανική ταυτότητα, αναδεικνύοντας ζητήματα που συχνά αποσιωπούνται. Όπως σημειώνουν πολλοί κριτικοί, ακόμη κι αν το Euphoria δεν συνεχιστεί, έχει ήδη αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα — και αυτό θα παραμείνει.