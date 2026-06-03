Η Εθνική Ελλάδας θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στη Στοκχόλμη την Τετάρτη (04/06, 20:00).

Ο Γιώργος Μασούρας στάθηκε στη συνέχεια που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στην Εθνική ομάδα, τονίζοντας πως το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα διαθέτει πλέον ένα γκρουπ παικτών με προοπτική και υψηλό κίνητρο.

Όπως ανέφερε, η «γαλανόλευκη» έχει ποδοσφαιριστές με μέλλον που δουλεύουν καθημερινά για να εξελιχθούν και να οδηγήσουν την Ελλάδα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση, επαναφέροντας την ομάδα στο υψηλότερο επίπεδο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μασούρας:

Για το ότι θα παρακολουθήσει το Μουντιάλ από το σπίτι και για την επόμενη μέρα της Εθνικής:

«Καλησπέρα και από μένα. Πριν αρχίσουμε θα ήθελα να αναφερθώ στα γεγονότα των τελευταίων ημερών, παλιοί συναθλητές μας δεν είναι πλέον στη ζωή. Τα συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους, τη δύναμή μας στον Τραϊανό Δέλλα.

Μας έκανε κάποτε περήφανους με την Εθνική, αλλά πολύ περισσότερο με τη στάση ζωής του. Το αγωνιστικό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Είναι μια διαδικασία καινούργια που θα πρέπει να ξαναχτίσουμε, όσο και να μας πονάει. Η Εθνική έχει μια συνέχεια, ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση. Θέλουμε να παρουσιαστούμε δυνατοί και στα δύο φιλικά».

Για το πόσο εύκολο είναι να παίζει φιλικά μετά από τόσο απαιτητική σεζόν:

«Δεν το σκέφτεται κανείς από τα παιδιά αυτό. Το βλέπω από τις αντιδράσεις τους στην προπόνηση, έχουν τρομερή διάθεση. Υπάρχει κούραση, αλλά όσα χρόνια είμαι στην Εθνική αυτό το γκρουπ έρχεται με χαρά να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά μας».