Ο κορυφαίος Αμερικανός μπασκετμπολίστας Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται στη Μύκονο για να περάσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η ομάδα μπάσκετ του νησιού.

Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα και φέτος φαίνεται πως επέλεξε ξανά τη Μύκονο ως προορισμό για στιγμές χαλάρωσης. Η άφιξή του έγινε γνωστή μετά την προσγείωση του ιδιωτικού του αεροσκάφους στο νησί.

Μέσα από ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η ομάδα της Μυκόνου δημοσίευσε βίντεο από την άφιξη του ιδιωτικού jet του Τζόρνταν, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να δημοσιευθούν και φωτογραφίες του κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων.