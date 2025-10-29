Ο Μάικλ Τζόρνταν εξέφρασε δημόσια την πλήρη αντίθεσή του στη συχνή πρακτική των ομάδων του ΝΒΑ να «διαχειρίζονται» το φορτίο συμμετοχών των σταρ, αφήνοντάς τους εκτός αγώνων για προληπτικούς λόγους. Σε παρέμβασή του στην εκπομπή του NBC, υποστήριξε ότι το «load management» δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Όπως είπε, ποτέ δεν αποδέχτηκε την ιδέα να χάνει παιχνίδια —θεωρούσε κάθε ματς ως ευκαιρία να αποδείξει την αξία του. Τόνισε ότι οι φίλαθλοι πληρώνουν και ταξιδεύουν για να τον δουν και πως έχει καθήκον ως «διασκεδαστής» να δίνει το παρών. Προτιμούσε επίσης να παίζει ώστε να συντηρεί τη φόρμα και τη χημεία με τους συμπαίκτες του, αντί να τους αφήνει μόνος τους σε ματς απουσίας του.

Κατέληξε λέγοντας ότι, παρόλο που οι παίκτες πληρώνονται για κάποιες ώρες προπόνησης κάθε μέρα, οι υπόλοιπες ώρες πρέπει να αφιερώνονται στην επόμενη πρόκληση της ομάδας. Να αφιερώνονται στην προετοιμασία για τον επόμενο αγώνα—μια φιλοσοφία που, κατά την άποψή του, συγκρούεται με την ιδέα του μονομερούς «ξεκουράζομαι» σε αγωνιστικές υποχρεώσεις.