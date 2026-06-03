Η εποχή Βασίλη Σπανούλη στον Άρη ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς η ανακοίνωση της πρόσληψής του προκάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας.

Λίγα λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με τον Kill Bill για τα επόμενα 3+2 χρόνια, το site της ΚΑΕ Άρης «έπεσε» λόγω της μαζικής επισκεψιμότητας, δείγμα της προσμονής που υπήρχε για την επισημοποίηση της συνεργασίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναμένεται να αναλάβει τον σχεδιασμό της νέας εποχής των «κιτρίνων», με στόχο την επιστροφή της ομάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο και τη σταδιακή επάνοδό της στην ευρωπαϊκή ελίτ.