Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και Μπέσσυ Μάλφα πρωταγωνιστούν σε ένα νέο, χιουμοριστικό βίντεο που έχει γίνει viral, τραβηγμένο στα «ΣΕΑ Αταλάντης». Το σημείο έχει αποκτήσει ξεχωριστή δημοφιλία χάρη στο ομώνυμο τραγούδι των δίδυμων κόρων τους, που δραστηριοποιούνται στη μουσική σκηνή ως το καλλιτεχνικό ντουέτο «Σκιαδαρέσες».

Το μουσικό δίδυμο των αδελφών συνδυάζει επιρροές από indie, rock, alternative και ακουστική μουσική. Οι στίχοι τους ξεχωρίζουν για την ελευθερία έκφρασης, τον αυθορμητισμό, το καυστικό χιούμορ και τον κοινωνικό σχολιασμό που χαρακτηρίζει τη δουλειά τους.

Το viral βίντεο στα ΣΕΑ Αταλάντης

Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των «Σκιαδαρεσών», το «ΣΕΑ Αταλάντης», γυρίστηκε στον ομώνυμο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Στο ίδιο σημείο πραγματοποίησαν πρόσφατα γύρισμα και οι γονείς τους, μαζί με τον 21χρονο γιο τους, το μικρότερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας.

Οι δύο ηθοποιοί εμφανίζονται κάτω από την πινακίδα των «ΣΕΑ Αταλάντης», που έχει γίνει viral λόγω του τραγουδιού. Στο βίντεο που ανάρτησε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγεται χαρακτηριστικό απόσπασμα από το κομμάτι, προκαλώντας κύμα σχολίων και κοινοποιήσεων.

Η πορεία των «Σκιαδαρεσών»

Οι «Σκιαδαρέσες» ξεκίνησαν τη δημιουργική τους πορεία με αυτοσχέδια βίντεο χαμηλού προϋπολογισμού κατά την περίοδο της καραντίνας. Μέσα από πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok, απέκτησαν γρήγορα φανατικό κοινό και συνεχίζουν να εξελίσσουν τη μουσική τους ταυτότητα.

Το τραγούδι «ΣΕΑ Αταλάντης» κυκλοφόρησε επίσημα ως single στις 27 Μαρτίου 2026, ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα παρουσιάστηκε το βίντεο κλιπ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διαδικτυακή τους απήχηση.

Η οικογένεια Σκιαδαρέση – Μάλφα

Η Όλγα και η Νίκη Σκιαδαρέση παραμένουν αφοσιωμένες στη μουσική δημιουργία, συνεχίζοντας να πειραματίζονται με νέους ήχους και αισθητικές προσεγγίσεις. Ο μικρότερος αδελφός τους, Γιάγκος, που γεννήθηκε το 2005, έχει επιλέξει διαφορετικό δρόμο, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες.