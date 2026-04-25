Η Κατερίνα Λιόλιου διανύει μια από τις πιο δημιουργικές φάσεις της καριέρας της, καθώς οι επιτυχίες της ακολουθούν η μία την άλλη. Το τραγούδι «Λογαριασμός» έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο «σουξέ» της για το 2026, με το κοινό να το αγκαλιάζει θερμά σε κάθε της εμφάνιση στα νυχτερινά κέντρα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Χριστίνα Πολίτη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από την εμφάνιση της τραγουδίστριας το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου, η Κατερίνα Λιόλιου μίλησε για την επιτυχία του τραγουδιού και αποκάλυψε πώς ξεκίνησε να το αγαπά ο κόσμος. Όπως ανέφερε, το κομμάτι που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο δεν έγινε γνωστό μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά μέσα από μια ζωντανή εμφάνιση στη Λαμία.

View this post on Instagram A post shared by Christina Politi (@cosmopoliti)

Η τραγουδίστρια τόνισε χαρακτηριστικά: «Μεταξύ μας να λέμε αλήθειες. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν έγινε επιτυχία από το youtube, ούτε από το Spotify, ούτε από τα βιντεοκλίπ. Αυτά είναι δικές μας ματαιοδοξίες καλλιτεχνικές».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Αυτό το τραγούδι έγινε αγαπητό από εσάς σε μία μαγική στιγμή, σε μία συναυλία στη Λαμία, ήταν η στιγμή μας γιατί ήταν η αλήθεια μας και την αλήθεια δεν μπορεί να μας την πειράξει κανένας. Είναι πάντα εκεί να μας θυμίζει ότι τελικά γίνεται, με τον δικό μας τρόπο».

Ο δημιουργός πίσω από την επιτυχία

Πίσω από τον «Λογαριασμό» βρίσκεται ο συνθέτης Γιάννης Φακίνος, ο οποίος έχει υπογράψει τη μουσική σε πολλές από τις επιτυχίες της Κατερίνας Λιόλιου που κυκλοφορούν από την Panik Platinum. Ανάμεσά τους τα τραγούδια «Σου Έλειψα ή Όχι», «Για Την Επόμενη», «Το ’Βαλε», «Φερ’ Την Μου Να Την Γνωρίσω», «Γκρεμίστε» και «Τα Φιλιά Μου», που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό.

Η καλοκαιρινή περιοδεία

Η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζεται για μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία, με σταθμούς σε όλη την Ελλάδα:

23 Ιουνίου, Αλεξανδρούπολη (Θέατρο Αλτιναλμάζη)

8 Ιουλίου, Καστοριά (Παραλίμνιο Πάρκο Πολυκάρπης)

5 Αυγούστου, Χανιά (Εθνικό Στάδιο Χανίων)

7 Αυγούστου, Ρέθυμνο (Φεστιβάλ Γης)

25 Αυγούστου, Λάρισα (Κηποθέατρο Αλκαζάρ)

2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη (Θέατρο Γης)

7 Σεπτεμβρίου, Καλαμάτα (Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας)

14 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα (Υπαίθριο Θέατρο Ε.Η.Μ. – Φρόντζου)