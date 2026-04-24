Η Κατερίνα Λιόλιου βρίσκεται στην πιο πετυχημένη φάση της καριέρας της. Το τραγούδι της «ο Λογαριασμός» κάνει θραύση στα ραδιόφωνα. Η γνωστή τραγουδίστρια επιστρέφει στο Romeo, το οποίο παρουσιάζεται ανανεωμένο, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την έναρξη της περιοδείας της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ετοιμάζει και νέο άλμπουμ που θα περιλαμβάνει 22 τραγούδια.

Παρά τη δημοσιότητα, η Κατερίνα Λιόλιου επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιράζοντας ελάχιστες στιγμές στα social media. Η αγάπη της για τη μουσική είναι εμφανής και αποτελεί για εκείνη τρόπο έκφρασης και διασκέδασης.

Λίγο πριν από ένα δυναμικό Σαββατοκύριακο εμφανίσεων στο Romeo, η τραγουδίστρια ταξίδεψε για να παρακολουθήσει το LUX TOUR της Rosalia στο Ziggo Arena. Το διεθνές αυτό show έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον παγκοσμίως.

View this post on Instagram A post shared by GiatiOxi (@giatioxi)

Αν και η ίδια δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα στιγμιότυπα από το ταξίδι της, πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε εκεί μαζί με τον Θέμη Γεωργαντά, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Ανδρέα Αλυσσανδράτο, όλοι λάτρεις της διεθνούς pop σκηνής.

Η Rosalia θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της εποχής, με την περιοδεία της να συγκεντρώνει τεράστια προσοχή και ενθουσιασμό από το κοινό σε κάθε στάση της.