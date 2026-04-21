Ο Eminem γιόρτασε 18 χρόνια νηφαλιότητας με μια συμβολική ανάρτηση στο Instagram. Ο γνωστός ράπερ δημοσίευσε φωτογραφία από το «κέρμα νηφαλιότητας της 18ης επετείου» που έλαβε από τους Ανώνυμους Αλκοολικούς, τιμώντας τη μακρόχρονη προσπάθειά του να παραμείνει καθαρός από τα ναρκωτικά.

Το ταξίδι του προς τη νηφαλιότητα ξεκίνησε το 2007, όταν ο καλλιτέχνης βρέθηκε στα πρόθυρα του θανάτου. Είχε καταπιεί μια σχεδόν θανατηφόρα δόση μεθαδόνης, ισοδύναμη με τέσσερις σακούλες ηρωίνης. Οι γιατροί τότε χαρακτήρισαν την επιβίωσή του ως «θαύμα», γεγονός που αποτέλεσε σημείο καμπής στη ζωή του.

Από τότε, ο Eminem έχει μιλήσει δημόσια για τη μάχη του με τον εθισμό και τη σημασία της αποχής, εμπνέοντας εκατομμύρια θαυμαστές ανά τον κόσμο. Η φετινή του ανάρτηση υπενθυμίζει τη δύναμη της προσωπικής υπέρβασης και της σταθερότητας που απαιτεί η νηφαλιότητα.

Ο ράπερ σε νέο ρόλο: Παππούς δύο εγγονιών

Παράλληλα με την προσωπική του νίκη, ο Eminem βιώνει μια νέα φάση στη ζωή του ως παππούς. Η υιοθετημένη κόρη του, Alaina Scott, ανακοίνωσε στις 14 ότι γέννησε την πρώτη της κόρη, Scott Marie Mathers. Λίγο νωρίτερα, τον Μάρτιο του περασμένου έτους, η βιολογική του κόρη Hailie Jade καλωσόρισε έναν γιο.

Με δύο εγγόνια πλέον, ο Eminem φαίνεται να απολαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο οικογενειακή χαρά και προσωπική ισορροπία, συνεχίζοντας παράλληλα τη δημιουργική του πορεία.