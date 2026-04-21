Οι ψίθυροι για επικοινωνία της άρτι αποχωρήσασας από το ΠΑΣΟΚ, Αννας Παπαδοπούλου, με την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι μόνο φημολογία. Πριν από κάποιους μήνες, στην Παπαδοπούλου είχε προταθεί να συμμετάσχει στην παρουσίαση της «Ιθάκης» που έλαβε χώρα στα Ιωάννινα. Η πρώτη επαφή ωστόσο έπεσε στο κενό, καθώς παρότι εκείνη το σκέφτηκε, αρνήθηκε τελικά να το κάνει – στη θέση της στο πάνελ, με παράλληλη επιστολή αποχώρησης από το ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε ο Γιώργος Μπουλμπασάκος. Η Παπαδοπούλου είχε συμμετάσχει κανονικά και στο συνέδριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έβαλε υποψηφιότητα για την Κεντρική Επιτροπή με τη στήριξη του Χάρη Δούκα.

Στις παρουσίες

Για να δούμε, θα είναι η Παπαδοπούλου μία εξ αυτών που θα βρεθούν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, για να παρακολουθήσουν τον Δούκα, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Χαρδαλιά και τον Γιάννη Μώραλη να μιλούν (και για τον προοδευτικό χώρο) στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη; Οι ειδήσεις, εδώ, δεν θα βγουν τόσο από τη στάση των ομιλητών (που κι αυτή θα είναι ενδεικτική), αλλά και από τις παρουσίες. Θεωρείται δεδομένο πως αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και της Νέας Αριστεράς, θα γεμίσουν τον χώρο της παρουσίασης, περιμένοντας να ακούσουν πώς το παράδειγμα Μπουτάρη «δείχνει» το μέλλον.

Υπόγειος πόλεμος

Η παρουσίαση του Νίκου Ανδρουλάκη, µέσω του vima.gr, της πρότασης για τον περιορισµό της ασυδοσίας των τραπεζών έχει ενδιαφέρον και για λόγους τάιµινγκ. Ηρθε λίγες εβδοµάδες µετά τη δήλωση Τσίπρα για το κλείσιµο των τραπεζών και επιβολής capital controls από τον Ιανουάριο του 2015 και λίγο πριν από την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στο φόρουµ των Δελφών, όπου θα έχει την ευκαιρία να «διορθώσει» τη δήλωσή του, µιλώντας για το σήµερα των τραπεζών και όχι για το χθες. Και όποιος νοµίζει πως ο υπόγειος πόλεµος δεν έχει ακόµα ξεκινήσει, δεν προσέχει αρκετά.

Αιχμές

Η κατάπαυση εμφύλιων πασοκικών πυρών στη ΓΣΕΕ, που απέτρεψε το σπάσιμο του πράσινου συνδικαλιστικού στα δύο, έφερε αιχμές από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Προεδρείο ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ στη ΓΣΕΕ με πρόεδρο τον κ. Παναγόπουλο. Ετσι γίνεται η αλλαγή στην κοινωνία και στον συνδικαλισμό κ. Ανδρουλάκη;», ανέφερε με ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης. «Στο ΠΑΣΟΚ όλα καλά;», αναρωτήθηκε ο Νάσος Ηλιόπουλος της Νέας Αριστεράς. «Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν: είτε ο Ανδρουλάκης έχασε εντελώς τον έλεγχο σε όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη, τα οποία στήριξαν Παναγόπουλο. Είτε ξεχάστηκε το σκάνδαλο και η διαγραφή γιατί σημασία έχουν τα «κουκιά».

Απορία

Υπάρχει γαλάζιο βιογραφικό που πλέον δεν θα ξεψαχνίζεται;