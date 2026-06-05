Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι επιθυμεί ο προσωρινός Διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών (DNI) Μπιλ Πούλτι να ξεκινήσει τη διαδικασία απόλυσης μεγάλου αριθμού εργαζομένων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ ανέφερε στον Πούλτι ότι θεωρεί το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, στο οποίο τον διόρισε, «αχρείαστο και/ή υπερβολικά μεγάλο». Το Γραφείο του DNI επιβλέπει συνολικά 18 ομοσπονδιακές υπηρεσίες και μονάδες πληροφοριών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο Πούλτι θα μπορέσει να προχωρήσει ευκολότερα στις αλλαγές, καθώς η προσωρινή του ιδιότητα σημαίνει πως θα αντιμετωπίσει «λιγότερα εμπόδια». Όπως είπε, αυτό «κατά κάποιο τρόπο τον καθιστά πιο ισχυρό», επειδή «δεν θα βρίσκεται εκεί για πολύ καιρό».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι επιθυμεί ένα μικρότερο και πιο ευέλικτο DNI, υποστηρίζοντας πως η υπηρεσία είναι «γεμάτη με ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί». Εξέφρασε επίσης την εμπιστοσύνη του στον στενό του σύμμαχο για «να ξεκινήσει τη διαδικασία» αναδιάρθρωσης.

Αντιδράσεις και πολιτικές εντάσεις

Μετά την παραίτηση της Τούλσι Γκάμπαρντ, ο διορισμός νέου επικεφαλής του DNI απαιτεί έγκριση από τη Γερουσία. Οι Δημοκρατικοί έχουν εκφράσει έντονη αντίθεση στον Πούλτι, ενώ και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί, επικαλούμενοι την περιορισμένη εμπειρία του σε ζητήματα μυστικών υπηρεσιών.

«Είναι ένας πολύ έξυπνος τύπος και θα μπορούσε να ανακαλύψει πράγματα αναφορικά με τις νοθευμένες εκλογές», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη σε δημοσιογράφους, προκαλώντας νέες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον.

Η τοποθέτηση αυτή αναζωπύρωσε τις ανησυχίες των Δημοκρατικών για πιθανή πολιτικοποίηση των υπηρεσιών πληροφοριών. Ο 38χρονος Πούλτι, στενός σύμμαχος του Τραμπ, παραμένει επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA), θέση που θα διατηρήσει παράλληλα.

Από την πλευρά της, η αμερικανική δεξιά ζητά να τοποθετηθεί στη θέση του DNI πρόσωπο με «βαθιά γνώση των ζητημάτων της εθνικής ασφάλειας», κάτι που – όπως επισημαίνεται – δεν χαρακτηρίζει τον Πούλτι.