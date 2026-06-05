Ο Κώστας Μανωλάς θα παραμείνει κάτοικος Νάξου και τη νέα σεζόν, καθώς ο Πανναξιακός επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό.

Η ομάδα των Κυκλάδων ανακοίνωσε ότι ο πρώην διεθνής στόπερ θα συνεχίσει να αποτελεί μέλος του ρόστερ της και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, διατηρώντας έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο.

Με τη συμφωνία αυτή, ο Μανωλάς θα εξακολουθήσει να προσφέρει την εμπειρία και τις ηγετικές του ικανότητες στον Πανναξιακό, αποτελώντας μία από τις πιο ηχηρές παρουσίες στις εθνικές κατηγορίες και το τοπικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανναξιακού

“Ο Πανναξιακός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον διεθνή ποδοσφαιριστή Κώστα Μανωλά για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Κώστας Μανωλάς, γέννημα-θρέμμα της Νάξου, παραμένει πιστός στην ομάδα του τόπου του, ενισχύοντας με την εμπειρία και την αγωνιστικότητά του την ανδρική ομάδα του συλλόγου και στο φετινό πρωτάθλημα στην Γ´ Εθνική.

Η παρουσία του αποτελεί τιμή για τον Πανναξιακό και έμπνευση για τις νεότερες γενιές αθλητών του νησιού μας.

Ο Σύλλογος τον ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη του και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες στη νέα σεζόν”.