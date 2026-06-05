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«Άρης, Άρης» ρυθμικά από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μόντε Κάρλο (vid)
Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο κατέγραψε ο Ρίτσαρντ Σιάο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μονακό, προκαλώντας ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων του Άρη. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ένα βίντεο στο οποίο ο «Greek Freak» εμφανίζεται ευδιάθετος, να τραγουδά και να φωνάζει […]
Ο σωσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο μίλησε για την ομοιότητά του με τον Greek Freak: «Δεν πίστευα ότι μου έκανε follow» (vid)
Ο Ουίλιαμ Εζέτζα, που έχει γίνει γνωστός λόγω της μεγάλης ομοιότητάς του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Spill the Tea» του Mad TV και αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που προκαλεί η εμφάνισή του. Ο ίδιος εξήγησε πότε άρχισε να ακούει για πρώτη φορά τα σχόλια που τον συνέκριναν με τον «Greek Freak», σημειώνοντας πως […]
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του Game 2 της Stoiximan GBL
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, με τους «πράσινους» να ψάχνουν την ισοφάριση μετά την ήττα τους στο πρώτο ματς στο ΣΕΦ, που έδωσε προβάδισμα 1-0 στους «ερυθρόλευκους». Την αναμέτρηση στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων θα διευθύνουν οι διαιτητές Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεονάς, […]
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο Χουάντσο βγήκε για ζέσταμα ενώ είναι εκτός αποστολής από το Game 2 (vid)
Παρότι έμεινε εκτός αποστολής για τη δεύτερη αναμέτρηση των τελικών της Stoiximan GBL, ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ βρέθηκε στο παρκέ πριν από το παιχνίδι, κάνοντας χαλαρό πρόγραμμα και δοκιμάζοντας το χέρι του στα σουτ. Ο Ισπανός φόργουορντ δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Εργκίν Αταμάν, όπως είχε συμβεί και στον πρώτο τελικό που διεξήχθη στο ΣΕΦ. Παρά […]
Ολυμπιακός: Με εκπλήξεις η εξάδα ξένων των «ερυθρολεύκων» για το Game 2 στο ΟΑΚΑ
Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το κρίσιμο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό (21:00), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προχωρά σε αλλαγές στη σύνθεση των ξένων παικτών. Σύμφωνα με την απόφαση του τεχνικού, οι Τάισον Γουόρντ και Ταϊρίκ Τζόουνς μένουν εκτός αποστολής, ενώ στη θέση τους επιστρέφουν οι Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα […]