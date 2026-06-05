Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο κατέγραψε ο Ρίτσαρντ Σιάο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μονακό, προκαλώντας ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων του Άρη.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ένα βίντεο στο οποίο ο «Greek Freak» εμφανίζεται ευδιάθετος, να τραγουδά και να φωνάζει ρυθμικά το όνομα των «κιτρινόμαυρων».

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους, με τον Αντετοκούνμπο να συμμετέχει με χαμόγελο στη στιγμή και τον Σιάο να απαθανατίζει το περιστατικό, το οποίο δεν άργησε να κερδίσει την προσοχή των φιλάθλων του συλλόγου.

Η ανάρτηση προκάλεσε θετικά σχόλια από τους υποστηρικτές του Άρη, οι οποίοι είδαν έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ να συνδέει το όνομά του, έστω και με χιουμοριστικό τρόπο, με την αγαπημένη τους ομάδα.