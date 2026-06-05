Ο Πέδρο Μαρτίνς συμπλήρωσε 20 χρόνια πορείας στην προπονητική και σε συνέντευξή του στην πορτογαλική εφημερίδα A Bola, θυμήθηκε ορισμένες από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας του.

Ανάμεσα στις αναμνήσεις που ξεχωρίζουν για τον Πορτογάλο τεχνικό βρίσκονται τα χρόνια που πέρασε στον Ολυμπιακό, όπου κατέκτησε τίτλους και έζησε σημαντικές ευρωπαϊκές βραδιές με τους «ερυθρόλευκους».

Ο 55χρονος προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στα τρία πρωταθλήματα που πανηγύρισε με την ομάδα του Πειραιά, ενώ αναφέρθηκε και στη σπουδαία πρόκριση απέναντι στην Άρσεναλ στο Λονδίνο για το Europa League, ένα αποτέλεσμα που έχει ξεχωριστή θέση στη μνήμη των φίλων του συλλόγου.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με τον Ολυμπιακό, δεν θα ξεχάσω τους τρεις τίτλους πρωταθλήματος που έσπασαν κάθε ρεκόρ και τον αγώνα εναντίον της Άρσεναλ στο Λονδίνο».