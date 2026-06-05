Το κατώφλι του ανακριτή Καλαμάτας θα περάσει το πρωί του Σαββάτου (6/6) ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος, την ώρα που κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας, που προς το παρόν φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Καλαμάτας.

Ο δράστης της νέας γυναικοκτονίας, ο οποίος αρχικά υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα, μετά ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς με τη σύζυγό του και τώρα ζητά ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, σύμφωνα με τον συνήγορο υποστήριξης, φέρεται να παραδέχθηκε προανακριτικά στους αστυνομικούς, ότι παρακολουθούσε την 39χρονη σύζυγό του.

Και μπορεί ο κοριός που είχε τοποθετήσει στο σπίτι, να μην βρέθηκε, ωστόσο οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρισκόταν στο λογιστήριο όπου εργαζόταν ο 40χρονος. Πρόκειται για τουλάχιστον 60 ώρες με συνομιλίες της άτυχης γυναίκας, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί ακόμα με ποιον τρόπο γινόταν η καταγραφή τους.

Αγωνία για την τύχη των δύο παιδιών

Την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ και να συμπληρώσουν τα κομμάτια της στυγερής δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής, τα δύο κοριτσάκια της, ηλικίας 10 και 6 ετώ,ν παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Προς το παρόν είναι άγνωστο, ποιος θα αναλάβει την επιμέλειά τους.

Τα δύο κορίτσια δεν κατάλαβαν τη μοιραία νύχτα την τραγωδία που συνέβαινε στο διπλανό δωμάτιο. Είχαν καταλάβει όμως, ότι κάτι κακό θα συμβεί. «Μου είχε πει η ίδια η Βάσω, ότι τους είχε ακούσει, κάποιες συνομιλίες. Κάποιες φορές που μιλούσαν. Και είχε γυρίσει και της είχε πει “μαμά, θα χωρίσετε με τον μπαμπά; Θα φύγεις εσύ ή ο μπαμπάς;”», είπε φίλη της 39χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις επίμονες ερωτήσεις τους για τους γονείς τους, τους απάντησαν ότι η μαμά τους είχε κάποιο ατύχημα. Η αδελφή της αδικοχαμένης γυναίκας είχε εκφράσει την επιθυμία να αναλάβει της επιμέλεια τους, όμως δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά κι έτσι κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το αύριο των δύο παιδιών.