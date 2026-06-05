Οι αστυνομικές Αρχές δηλώνουν πως δεν είχαν καμία ενημέρωση για τον πολυετή εφιάλτη που βίωνε η γυναίκα στην Καλαμάτα, καθώς το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον της δεν προχώρησε ποτέ σε επίσημη καταγγελία για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε ότι στις υπηρεσίες της Αστυνομίας δεν είχε φτάσει ποτέ ούτε μία αναφορά σχετική με την υπόθεση. Όπως τόνισε, ενώ φαίνεται πως άτομα από τον κύκλο του θύματος γνώριζαν τον σωματικό και ψυχολογικό μαρτύρια που περνούσε η γυναίκα, η πληροφορία αυτή δεν διαβιβάστηκε ποτέ στις αρμόδιες αρχές.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η αστυνομία δεν είχε πληροφορίες για την βία που δεχόταν η 39χρονη

«Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην Ελληνική Αστυνομία», δήλωσε με έμφαση η κ. Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, μια έγκαιρη ειδοποίηση ίσως είχε αποτρέψει το μοιραίο. Το μοναδικό περιστατικό που έχει καταγραφεί με τη συγκεκριμένη οικογένεια εντοπίζεται τον Νοέμβριο του 2025. Τότε, ένα κοντινό πρόσωπο του θύματος κάλεσε την Άμεση Δράση, εκφράζοντας ανησυχία επειδή η γυναίκα δεν απαντούσε στις κλήσεις και δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένο ραντεβού.

Οι αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας που έσπευσαν στο σπίτι απομόνωσαν τη μητέρα από τα παιδιά της για να μιλήσουν ιδιωτικά, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν ίχνη κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η ιατροδικαστική εικόνα και τα νέα ευρήματα

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει την αγριότητα του εγκλήματος. Το σώμα της γυναίκας έφερε πολλαπλές μαχαιριές, χτυπήματα και εμφανή αμυντικά τραύματα, ένδειξη ότι προσπάθησε να σωθεί από τον δράστη. «Η σορός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση», υπογράμμισε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., σημειώνοντας ότι τα στοιχεία είναι προς το παρόν προφορικά, καθώς αναμένεται η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η ανεύρεση υπνωτικών χαπιών. Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν το θύμα είχε λάβει φάρμακα εν αγνοία του. Τέλος, η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας δεν είχαν εκτεθεί σε καμία ουσία, κάτι που επιβεβαιώνεται από την πορεία της έρευνας.