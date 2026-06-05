Τρεις Γερμανοί υπήκοοι συνελήφθησαν την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στην έξοδο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή λόγω της συγκέντρωσης μελών των Hell’s Angels στην περιοχή του Δρεπάνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, οι τρεις άνδρες εντοπίστηκαν κατά την έξοδό τους από το λιμάνι, μετά την άφιξή τους στην Ηγουμενίτσα.

Κατά τον έλεγχο, δύο από αυτούς φέρονται να είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια, ενώ για τον τρίτο διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Πολωνία, για υπόθεση τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό.

Οι έλεγχοι στο λιμάνι και στα σημεία εισόδου της περιοχής συνεχίζονται, καθώς η Ηγουμενίτσα βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στο επίκεντρο λόγω της μεγάλης κινητικότητας μοτοσικλετιστών που φτάνουν στην περιοχή για τη συγκέντρωση στο Δρέπανο.