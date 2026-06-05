Με τον καλύτερο τρόπο άρχισε τις υποχρεώσεις της στο CEV European League η Εθνική Γυναικών, καθώς επικράτησε της Κροατίας με 3-1 σετ, πραγματοποιώντας ανατροπή μετά το χαμένο πρώτο σετ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το σύνολο του Απόστολου Οικονόμου έδειξε χαρακτήρα και αγωνιστική ετοιμότητα, βρίσκοντας λύσεις σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης και φτάνοντας σε μία νίκη που δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα έχασε στις λεπτομέρειες το πρώτο σετ με 27-25, ωστόσο αντέδρασε άμεσα. Με εξαιρετική παρουσία σε μπλοκ, σερβίς και επίθεση, ισοφάρισε εύκολα σε 1-1 κατακτώντας το δεύτερο σετ με 25-13.

Στο τρίτο σετ η «γαλανόλευκη» διατήρησε τον έλεγχο, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των αντιπάλων της και με σταθερή απόδοση πήρε προβάδισμα στα σετ με 25-19.

Η Κροατία προσπάθησε να επιστρέψει στο τέταρτο σετ, όμως η Ελλάδα έμεινε ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία. Με πρωταγωνίστριες τις διεθνείς της στην επίθεση και την άμυνα, έφτασε στο 25-23 και «σφράγισε» τη νίκη με 3-1.

Ξεχώρισαν οι προσπάθειες των Ανθούλη, Μπακοδήμου, Παπαγεωργίου και Μπάκα, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην ανατροπή και στο θετικό ξεκίνημα της Εθνικής στη διοργάνωση.

Η Ελλάδα στρέφει πλέον την προσοχή της στο δεύτερο παιχνίδι του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία, με στόχο το «δύο στα δύο» και τη συνέχιση της ανοδικής της πορείας.