Βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό στην Καλλιθέα όπου ο ιδιοκτήτης κατοικίας ξυλοκοπεί άγρια με ρόπαλο του μπέιζμπολ δύο νεαρούς έξω από το σπίτι του, έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή Live News του MEGA.

Αυτόπτες μάρτυρες του άγριου ξυλοδαρμού ζητούν από τον δράστη να σταματήσει, ενώ αυτός με το αριστερό του χέρι συνεχίζει να κρατάει το κεφάλι του ενός νεαρού στο έδαφος και με το δεξί το ρόπαλο του μπέιζμπολ, με το οποίο του επιτέθηκε. Στη συνέχεια, φαίνεται ο οδοντίατρος εκτός εαυτού να χαστουκίζει τον φίλο του αιμόφυρτου νεαρού. Όλα είχαν ξεκινήσει λίγη ώρα νωρίτερα. Κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε τη σύζυγο του οδοντιάτρου για ύποπτες κινήσεις δύο νεαρών έξω από το σπίτι της. Όταν εκείνη τους είδε να βγάζουν φωτογραφίες, τηλεφώνησε στον σύζυγό της, που έφτασε με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ.

«Είμαι κι εγώ σε ένα σοκ. Ήταν πάρα πολλή ώρα και φωτογράφιζαν. Και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει την οικοδομή κολλητά σε μας. Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας, γύρω-γύρω. Τον πήρα, (τον σύζυγο) του λέω “δεν μ’ αρέσει, είναι… έτσι”. Δηλαδή, πήρα πρώτα αυτόν, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω, ήθελα την Αστυνομία να πάρω, αλλά αυτοί με το που με είδανε και είπα θα… Εξαφανίστηκαν. Αλλά λένε, ότι θέλανε -δήθεν- το μαγαζί από κάτω. Ο γείτονας λέει, πώς άλλα του είπανε. Σε μας ισχυρίστηκαν, ότι δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Αυτοί μιλάγανε άπταιστα ελληνικά και οι δύο. Μπήκανε στην αυλή. Στον χώρο μου και φωτογράφιζαν το σπίτι ακριβώς», λέει η γυναίκα.

Ήταν λίγο πριν τη 1:00 χθες το μεσημέρι. Οι κάτοικοι της περιοχής που έτυχε να δουν τους δύο νεαρούς Αιγύπτιους, δεν φαντάζονταν τα όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν. Ο γιατρός που έχει ειδοποιηθεί από τη σύζυγό του, φτάνει στην περιοχή ταχύτατα. Με μανία συνεχίζει να χτυπάει τους δύο Αιγύπτιους, ηλικίας 22 και 23 ετών με το ρόπαλο, με περαστικούς κι οδηγούς να κοιτούν σοκαρισμένοι.

Ο 55χρονος οδοντίατρος πρόλαβε τους δύο νεαρούς λίγα μέτρα από το σπίτι του και τους επιτέθηκε. Αυτόπτες μάρτυρες λένε, ότι εκείνα τα πρώτα δευτερόλεπτα κανείς δεν κατάφερε να τον σταματήσει. Δύο και πλέον λεπτά μετά το ξεκίνημα της επίθεσης, είναι η στιγμή που ο 55χρονος αφήνει για πρώτη φορά το αιματοβαμμένο ρόπαλο, που κρατούσε. Ο ένας από τους δύο τραυματίες ήταν ξυπόλητος και πεσμένος στο έδαφος. Ο φίλος του που είχε καταφέρει να απομακρυνθεί, πλησιάζει και τον εκλιπαρεί να σταματήσει.

Η εικόνα του 22χρονου τραυματία είναι σοκαριστική. Το πρόσωπό του γεμάτο αίματα. Ο ίδιος ανήμπορος αρχικά να σταθεί στα πόδια του. Ο γιατρός συνέχιζε να τον κρατάει από την μπλούζα και να απειλεί.

Η ανατροπή των δεδομένων

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο διαρρήκτες που έπεσαν στα χέρια του ιδιοκτήτη. Πολύ γρήγορα όμως αυτό διαψεύστηκε. Οι δύο Αιγύπτιοι έβγαζαν φωτογραφίες κοντά στο σπίτι του γιατρού και εντοπίστηκαν από τον ίδιο λίγα μέτρα πιο κάτω, σε στάση λεωφορείου, όπου είχαν πάει πιθανότατα για να απομακρυνθούν. Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, τα δύο θύματα είδαν ξαφνικά έναν άντρα να τους πλησιάζει με ένα ρόπαλο στα χέρια και να τους φωνάζει για να πέσουν στο έδαφος.

Το πρωί, οι κηλίδες αίματος στο πεζοδρόμιο μαρτυρούσαν τα όσα είχαν προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα στην Καλλιθέα. Ο 22χρονος που είχε δεχτεί τα περισσότερα χτυπήματα, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και του έγιναν ράμματα στο κεφάλι. Ο 23χρονος φίλος του έκανε εξετάσεις, που έδειξαν ότι δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Τα δύο θύματα και ο οδοντίατρος που πήρε τον νόμο στα χέρια του, συνελήφθησαν από αστυνομικούς και το μεσημέρι οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα. Ο 55χρονος γιατρός, ομογενής από το Καζακστάν, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Τα δύο θύματα υποστηρίζουν από χθες στους αστυνομικούς, ότι δέχτηκαν μία επίθεση, που θα μπορούσε ακόμη και να τους στοιχίσει τη ζωή, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα το επιλήψιμο. Ζητούν την τιμωρία του 55χρονου και ευελπιστούν να μην ζήσουν ποτέ ξανά κάτι ανάλογο.