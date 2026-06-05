Ξεσηκωμός επικρατεί στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, με περισσότερους από 15.500 οπαδούς της ομάδας του μεγάλου λιμανιού να έχουν ανανεώσει τα διαρκείας τους και να έχουν κλείσει μόνιμη θέση στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τις τελευταίες 48 ώρες περισσότεροι από 4.000 ανανέωσαν τις κάρτες τους, δείγμα της ανυπομονησίας που υπάρχει στον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά και τη στήριξης που προσφέρουν οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί στην ομάδα και τη διοίκηση του συλλόγου.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, μάλιστα, προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση, αποφάσισε να δώσει παράταση στις ανανεώσεις των διαρκείας μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα (8/6) στις 15:00.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την παράταση