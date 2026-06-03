Ο χορός των μεταγραφών στο καλοκαιρινό παράθυρο άνοιξε για τον Ολυμπιακό με μια αναμενόμενη προσθήκη – επιστροφή. Αναμενόμενη αλλά καθόλου αμελητέα αφού ποδοσφαιριστής με τα χαρακτηριστικά του Κώστα Φορτούνη δεν υπήρχε στο ρόστερ. Η φανέλα με το νούμερο «7» τον περίμενε δύο χρόνια τώρα. Από τη μέρα που την φόρεσε για τελευταία φορά ο Φορτούνης εκείνο το ιστορικό βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν έγινε ο πρώτος αρχηγός ελληνικού συλλόγου που σήκωσε ευρωπαϊκό τρόπαιο, σε μια σεζόν οπού μπήκε στην καλύτερη ενδεκάδα του Uefa Europa Conference League. Και έπειτα αποφάσισε να ζήσει την εμπειρία του εξωτερικού, έχοντας νιώσει πρώτα πως κέρδισε ότι μπορούσε να κερδηθεί με τα ερυθρόλευκα.

Η ιδιαίτερη σχέση Φορτούνη – Ολυμπιακού

Την προηγούμενη δεκαετία είχε και άλλες ευκαιρίες για πολύ πιο θελκτικούς προορισμούς, όμως πάντα προτιμούσε το λιμάνι του. Σε μια εποχή που οι ρομαντικοί αποτελούν είδος προς εξαφάνιση στο ποδόσφαιρο, ο Φορτούνης έμεινε για 10 χρόνια στον Ολυμπιακό, ξεπέρασε δύο χιαστούς και έγραψε αριθμούς «θρύλου».

343 συμμετοχές, 4ος στην ιστορία του συλλόγου. 106 ασίστ, 1ος στην ιστορία του συλλόγου και 94 γκολ που τον κατατάσσουν στην 5ην θέση της λίστας όσων φόρεσαν τα ερυθρόλευκα. Αριθμοί που την επόμενη τριετία, δεδομένα, θα γίνουν ακόμα πιο εντυπωσιακοί, όμως αυτός που τον ενδιαφέρει περισσότερο αφορά τις κατακτήσεις τροπαίων.

Έξι πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και φυσικά το ευρωπαϊκό είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός του Φορτούνη με την ομάδα της καρδιάς του.

Πολυτέλεια για Μεντιλίμπαρ η επιστροφή Φορτούνη

Αυτό είναι και το κίνητρο του 33χρονου πια Τρικαλινού άσου. Θέλει όταν έρθει η ώρα να κρεμάσει τα παπούτσια του, η φανέλα να έχει έξι αστέρια. Δηλαδή δύο πρωταθλήματα ακόμα, ίσως και στο καινούργιο γήπεδο. Αυτά όμως είναι για την ώρα μακρινά.

Πέρα από το ιστορικό της επιστροφής, η προσθήκη του Φορτούνη αποτελεί μια τεράστια πολυτέλεια για τον Μεντιλίμπαρ και ένα υπερόπλο στην προσπάθεια των Πειραιωτών να ανακτήσουν τα εγχώρια σκήπτρα. Ο Βάσκος ξέρει πως να πάρει όσα περισσότερα μπορεί από τον Φορτούνη και ο Φορτούνης λατρεύει να δουλεύει με τον Μεντιλίμπαρ.

Με αυτόν στον αγωνιστικό χώρο το παιχνίδι της ομάδας αποκτά άλλη διάσταση και τις δίνει δυνατότητες που δεν είχε, ειδικά απέναντι στις κλειστές άμυνες. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο.