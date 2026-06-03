Ο Ολυμπιακός, μέσα από ανάρτησή του στα social media, αποκάλυψε τη φανέλα που θα φορούν οι «ερυθρόλευκοι» τη νέα σεζόν. Πρόκειται για την εντός έδρας εμφάνιση, με τις χαρακτηριστικές ερυθρόλευκες ρίγες να παραμένουν στο επίκεντρο, όπως κάθε χρόνο.

Στις πρώτες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο Κώστας Φορτούνης είχε τον ρόλο του «μοντέλου», με τον αρχηγό να παρουσιάζεται την Τρίτη (2/6) φορώντας τη νέα εμφάνιση της ομάδας.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με την νέα εντός έδρας εμφάνιση