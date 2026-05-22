Στο T-Center για τον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού ο Κώστας Φορτούνης
Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε για το Final Four της EuroLeague, ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο καταγράφηκε στις εξέδρες του T-Center. Συγκεκριμένα, μερίδα φιλάθλων της τουρκικής ομάδας τοποθετήθηκε στο ίδιο κομμάτι της κερκίδας με υποστηρικτές των «ερυθρόλευκων», σε ένα κατά τα άλλα έντονα «ερυθρόλευκο» περιβάλλον. Η εικόνα προκάλεσε εντύπωση, καθώς […]
Λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ του μεγάλου ημιτελικού της EuroLeague στο T-Center, η Φενέρμπαχτσε γνωστοποίησε τη δωδεκάδα της για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Στα πλάνα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται τελικά ο Γιάντουνεν, ο οποίος θα αγωνιστεί κανονικά, παρά το γεγονός ότι παρέμενε αμφίβολος μέχρι και την τελευταία προπόνηση της τουρκικής ομάδας. Ο Φινλανδός […]
Σε ρυθμούς Final Four κινείται το T-Center, με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα πριν από το τζάμπολ του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε. Ανάμεσα στους περισσότερους από 10.000 υποστηρικτές των «ερυθρόλευκων», ένας φίλαθλος ξεχώρισε για την ευρηματική του διάθεση και την καζούρα προς τους αντιπάλους. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε στις εξέδρες κρατώντας ένα αυτοσχέδιο […]
Η ατμόσφαιρα στο T-Center έχει αποκτήσει από νωρίς έντονο «ερυθρόλευκο» χρώμα, με τους φίλους του Ολυμπιακού να κατακλύζουν τις εξέδρες για τη μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Κατά την προσέλευση των φιλάθλων των δύο ομάδων, ένας υποστηρικτής της τουρκικής ομάδας ξεχώρισε, καθώς το εισιτήριό του τον τοποθέτησε στο κέντρο εξέδρας γεμάτης οπαδούς των Πειραιωτών. Η […]
Ο Κώστας Φορτούνης βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο Telekom Center, καθώς ο μεσοεπιθετικός της Αλ Καλίτζ έδωσε το «παρών» στο Final Four της EuroLeague για να παρακολουθήσει από κοντά τον ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε. Ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού μπήκε στο κλίμα της μεγάλης ευρωπαϊκής βραδιάς, με την παρουσία του να […]