Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη με τη Φενέρμπαχτσε στο Final Four της EuroLeague, έχοντας στο πλευρό του χιλιάδες φιλάθλους αλλά και στελέχη της «ερυθρόλευκης» οικογένειας.

Ανάμεσα σε όσους θα παρακολουθήσουν από κοντά τον ημιτελικό βρίσκεται και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος δίνει το «παρών» στις εξέδρες του T-Center για να στηρίξει την ομάδα του Πειραιά.

Η αναμέτρηση διεξάγεται σε ατμόσφαιρα υψηλής έντασης και μεγάλου ενδιαφέροντος, με περίπου 10.000 φίλους του Ολυμπιακού να αναμένεται να δημιουργήσουν εντυπωσιακό σκηνικό στις εξέδρες του γηπέδου.

Ο ίδιος είχε προαναγγείλει την παρουσία του στο Telekom Center κατά την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του ποδοσφαιρικού τμήματος. Όπως είχε αναφέρει:

«Φυσικά θα είμαστε εκεί. Δεν γινόταν να λείπουμε. Και όπως ο Μπαρτζώκας, ο Μπαφές και ο Παπανικολάου, έτσι κι εμείς θα είμαστε μαζί με τον κόσμο του Ολυμπιακού στο γήπεδο, με τους φιλάθλους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, ο Ολυμπιακός έπαιζε το καλύτερο μπάσκετ. Ήταν η πιο πειθαρχημένη ομάδα και δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν και η κορυφαία.

Φέτος θα το σηκώσουμε».