Ο μυστηριώδης θάνατος του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη στην Κρήτη επανέρχεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς δύο μήνες μετά το τραγικό περιστατικό το ιατροδικαστικό πόρισμα κάνει λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία, προκαλώντας νέο κύμα ερευνών και ανησυχίας.

Τα βίντεο-ντοκουμέντα της ημέρας εκείνης εξετάζονται ξανά με προσοχή, ενώ οι μαρτυρίες όσων είχαν καταθέσει για τα γεγονότα ανασύρονται από το αρχείο. Η υπόθεση φαίνεται να παίρνει νέα τροπή, με τις Αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών του 49χρονου. Άτομα που έζησαν από κοντά όσα συνέβησαν την 1η Μαρτίου, όταν ο Αλέκος Δασκαλάκης εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος από τη σύζυγό του, μίλησαν στην εκπομπή Live News. «Με είχαν καλέσει να πάω σπίτι, ότι δεν είναι καλά. Πήγα σπίτι. Χτύπημα στη μύτη. Ήτανε περίπου αναίσθητος. Δηλαδή ήταν σε φάση… ψιθύριζε. Δεν μου, δεν μου μίλησε. Όχι, δεν κατάλαβα κάτι, ότι τον χτυπήσανε ή έπεσε. Δεν κατάλαβα κάτι. Το μόνο που φαινόταν, ήταν το χτύπημα στη μύτη. Μέχρι τότε» είπε φίλος του.

Το πρωί εκείνης της ημέρας ο 49χρονος είχε μεταφέρει με το μηχανάκι του έναν εργάτη σε χωράφι και έφυγε για να του φέρει καφέ. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκε θόρυβος από μηχανάκι στην περιοχή. «Με άφησε εκεί (στο χωράφι) και μου είπε “Νίκο, τον καφέ θα σου φέρω έντεκα, έντεκα μισή, με δώδεκα”. Και του λέω εγώ “Φέρτον όποτε θέλεις εσύ. Έφτασε το μεσημέρι και τον περίμενα εγώ, αλλά δεν ήρθε αυτός. Μετά, όταν ξεκίνησα πάλι για δουλειά εγώ, άκουσα ένα τέτοιο θόρυβο από το παπάκι (μηχανάνι)» είπε ο εργατής.

Ο 49χρονος τραυματίστηκε λίγα μέτρα από το χωράφι, ενώ επέστρεφε με τους καφέδες που είχε αγοράσει. Οι μάρτυρες περιγράφουν σκηνές αναστάτωσης και πανικού. «Ώρα δεν είδα εγώ, αλήθεια, γιατί αυτός όποτε μου έφερνε καφέ, συνέχεια μου έλεγε “Νίκο έρχομαι, βγες στον δρόμο”. Κατάλαβες; Και δεν βγήκα εγώ και άκουσα ένα (θόρυβο) σαν “Εεεεεει!” Έφυγα από τη δουλειά, βγήκα στον δρόμο και είδα κάτι καφές και τέτοια, πεταμένα, ναι. Σταμάτησα εγώ έτσι όπως ήμουνα πάνω στο ποδήλατο και λέω εγώ “Τι είναι αυτό εδώ;”. Ήτανε φρέσκα καφέδες».

Ο Αλέκος Δασκαλάκης κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του αιμόφυρτος. Ο φίλος του, που τον είδε από κοντά, δηλώνει ότι από την πρώτη στιγμή είχε αμφιβολίες για το αν επρόκειτο για πτώση. «Απλά δεν φαινότανε για πέσιμο. Δηλαδή, θα έπεφτε στο μηχανάκι και δεν θα ‘χε χτυπήσει στα πόδια, στα χέρια; Και το χτύπημα στη μύτη δεν μπορεί να είναι από πέσιμο κάτω στο έδαφος, για παράδειγμα. Και πίσω, ούτε καν αιμορραγία είχε. Δεν ήταν και λερωμένος. Δηλαδή το κεφάλι του δεν είχε ας πούμε χώματα ή κάποια χόρτα. Τίποτα» λέει.

«Προηγούμενα ο Αλέξης δεν είχε, για να τον χτυπήσει κάποιος, να τον σκοτώσει. Ο καθένας αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει» πρόσθεσε.

Ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε ζωντανό

Στην εκπομπή μίλησε και ο εργάτης του και τελευταίος άνθρωπος που είδε ζωντανό τον 49χρονο, περιγράφοντας τη συμπεριφορά του λίγο πριν το περιστατικό. «Δεν έδωσα σημασία εγώ. Ξέρεις γιατί; Ο Αλέκος ήτανε το καλύτερο παιδί εδώ. Πού να πάει το μυαλό, ότι θα γίνει αυτό; Αυτός μου έλεγε εμένα “Εσύ τώρα που έρχεσαι εδώ, μην τσακώνεσαι με κανέναν”. Εγώ με τον Αλέκο ήμουνα πολύ φίλος. Έχω πει και στην αστυνομία, εγώ το πρωί από τον Αλέκο φοβήθηκα. Πριν να ξεκινήσουμε από το σπίτι, μου λέει “Θα πάμε μαζί με το αμάξι”. Μόλις μπήκε αυτός στο αμάξι κι εγώ, αυτός, πώς να σας πω, σαν ξεφούσκωσε, έτσι, “βααα”, κάνει έτσι. Και του λέω εγώ “Αλέκο, δεν είσαι καλά”. “Όχι, καλά είμαι”, λέει. Εγώ λέω μήπως τρακάρουμε, κατάλαβες; Του λέω εγώ: “Σταμάτα να κατέβω εγώ να πάρω το ποδήλατο και να πάω μόνος μου”».

Ο 49χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του, αφήνοντας πίσω πολλά ερωτήματα που οι Αρχές προσπαθούν ακόμη να απαντήσουν.